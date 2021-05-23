Россия и Кыргызстан договариваются о поэтапном возобновлении авиасообщения

В Москве состоялась рабочая встреча руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александра Нерадько с Чрезвычайным и Полномочным Послом КР в РФ Гульнарой-Кларой Самат. Главное внимание, по сообщению Росавиации, было уделено перспективам развития авиасообщения между обеими странами.

Собеседники отметили высокий уровень двустороннего сотрудничества в данной сфере. И проинформировали друг друга о принимаемых в них мерах по поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений при восстановлении авиапассажирских перевозок.

По информации самого посольства, речь шла, в том числе, об увеличении количества регулярных и чартерных рейсов между КР и РФ, о расширении географии полетов, на фоне стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в республике. Отмечена важность присоединения Кыргызстана к мобильному приложению "Путешествуй без COVID-19". Этот проект реализуется при содействии Фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития, цель его – облегчение взаимных поездок граждан стран ЕАЭС, существенное ускорение процедур пересечения государственных границ при соблюдении санитарных норм и с учётом текущей эпидемиологической ситуации.

Российской стороной также подчеркнута необходимость проведения более активного взаимодействия санитарно-эпидемиологической службы КР с Роспотребнадзором, увеличения количества проводимых в республике ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию.

Предусмотрено, что консультации по поэтапному возобновлению двустороннего авиасообщения с учетом эпидемиологической ситуации в России и Кыргызстане будут продолжены.

Встреча состоялась, как проинформировали в посольстве, в рамках реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Москву в феврале текущего года.