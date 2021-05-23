В РФ изучат идею ФСИН о замене трудовых мигрантов заключенными

Предложение о возможной замене трудовых мигрантов заключенными заслуживает обсуждения. Так, по информации "Интерфакса", считает глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев.

Напомним, что на днях директор Федеральной службе исполнения наказаний Александр Калашников, выступая на координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске, предложили в связи с нехваткой мигрантов использовать труд заключенных. И подчеркнул, что это "будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия…потому что этот человек будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, или работодатель ему предоставит условия для проживания с семьей. Он будет получать достойную зарплату".

Комментируя данную инициативу, Валерий Фадеев заявил "Интерфаксу": "Если заключенным предложена работа, на которую они согласятся - пусть работают. Это не замена мигрантов. Если нужна рабочая сила - надо ее где-то брать, можно зарплату хорошую предлагать местным жителям, можно подумать о труде для осужденных, потому что далеко не во всех колониях есть цеха, возможность заработать".

По словам Фадеева, "это огромная проблема: здоровые мужики сидят в колониях, им нечего делать, и если будет разумно организован труд осужденных - почему нет".

"Как именно этот труд будет организован - это вопрос к ФСИН. Мы же в принципе сейчас говорим, пусть они предлагают организацию, дальше будем обсуждать. Пока нечего обсуждать. Если предложить им нормальную зарплату - почему нет. Во ФСИН сказали, что это не будет ГУЛАГ - имеется ввиду, когда жестко, тяжелые условия работы - конечно, ничего подобного не будет, никаких нарушений действующего законодательства это предложение не предполагает", - отметил Фадеев.

Ранее сообщалось, что Минстрой РФ заявил о нехватке 600 тысяч мигрантов на стройках. Это следует из заявок, которые региональные власти и крупные строительные компании России подали в данное ведомство, сообщал его глава Ирек Файзуллин. Он добавил, что заявки рассматриваются рабочей группой министерства, к решению вопроса могут быть привлечены профильные ведомства стран СНГ: "У нас может быть интеграционная работа наших министерств в плане подготовки рабочей силы, которая хочет приехать в Россию. Здесь мы готовы совместно с посольствами отработать",

В начале марта в Минстрое сообщали, что на российских стройках сохраняется нехватка еще около 1,2 млн рабочих. Вице-премьер России Марат Хуснуллин отмечал, что российские стройки будут испытывать кадровый голод даже после открытия границ и возвращения мигрантов. "У нас объем прироста строительно-монтажных работ значительно выше, чем есть трудовых ресурсов. Мы добавляем объемы работ, и нам катастрофически не хватает людей. Поэтому даже если мы откроем границы и вернутся гастарбайтеры, которые здесь работали, нам все равно не будет хватать рабочих", - проинформировал вице-премьер.