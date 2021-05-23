В России исключили полный переход на дистанционное образование

В России не планируется полностью переходить на дистанционное образование. Об этом заявил глава правительства страны Михаил Мишустин на просветительском марафоне "Новое знание".

"Мы не будем переводить всю систему образования на дистант. Потому что дорожим тем, что даёт только очная форма преподавания. Взаимодействие между учителем и учеником да и качество обучения неизбежно пострадает", - отметил Мишустин. И призвал найти баланс между всеми формами обучения и постараться сохранить личный контакт ученика и учителя.

Как рассказали в Министерстве просвещения РФ, дистанционный формат будет применен в ходе предстоящей вступительной компании в российских вузах. Об этом сообщил министр просвещения Валерий Фальков в ходе недавнего совещания Владимира Путина с правительством России.

"Приём в вузы, - проинформировал министр, - будет проходить с учётом опыта, полученного в условиях пандемии. То есть абитуриенты смогут подавать документы на поступление как очно, так и дистанционно, мы в прошлом году это хорошо отработали. В этом году мы возвращаемся к традиционным срокам. Уже с 20 июня можно будет подать документы, и приём документов продлится до 29 июля. Дополнительные вступительные испытания, в том числе и творческой направленности, проводятся вузами также до 29 июля. 17 августа будут изданы приказы о зачислении на первый курс студентов по очной форме обучения. Соответственно, 1 сентября в штатном режиме мы планируем начать учебный год во всех вузах страны".

Такой порядок разработан ведомством для 2021-2022 учебного года в целях предотвращения угрозы распространения COVID-19. Отмечается, что вуз вправе принимать документы и лично у поступающих, исходя из эпидемической обстановки в регионе. Вместе с тем, документ обязывает вузы использовать дистанционные технологии во время вступительных испытаний.

"Организация осуществляет взаимодействие с поступающими: при подаче поступающими документов, необходимых для поступления, внесении изменений в заявление о приеме на обучение, подаче иных заявлений (в том числе апелляции), отзыве поданных заявлений, документов, представлении и отзыве информации - с использованием дистанционных технологий, в том числе посредством суперсервиса "Поступление в вуз онлайн", а также через операторов почтовой связи общего пользования", - говорится в соответствующем приказа ведомства.

Как отметили в Совете кыргызской диаспоры Москвы и Московской области, дистанционный формат обучения очень помог молодым соотечественникам, обучающимся в российских вузах. В том числе – и тем юношам и девушкам, которые, уехав в прошлом году из-за пандемии на родину, не могли потом по разным причинам вернуться в течение определенного времени в Россию. Правда, некоторые из этих молодых людей, проживающих в глубинке, испытывали затруднения в онлайн-обучении по причине проблем с интернетом.