Марипов: Ротация акимов районов даст положительный эффект

Ротация акимов районов даст положительный эффект в развитии регионов. Об этом Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Улукбек Марипов сказал на встрече с жителями города Ноокат Ошской области, сообщает пресс-служба кабмина.

"Президентом Кыргызской Республики подписаны Указы о переназначении акимов районов. На этот раз мы решили полностью поменять принцип назначения глав районов. Те, кто работал на юге, теперь направлены на север страны и наоборот. Это все делается для того, чтобы искоренить устоявшиеся методы работы на местах. Нужно начинать работать по новому. Мы создадим все условия для эффективной работы акимов, будем привлекать инвесторов, а руководители на местах должны будут работать непосредственно над улучшением социально-экономических показателей в вверенном им районе", - сказал он.

Далее Председатель Кабинета Министров ознакомился с ходом строительства стационарной больницы в селе Кок-Жар Ноокатского района Ошской области и побеседовал с медицинским персоналом.

"Пандемия показала, насколько важна профессия врача. Могу с уверенностью сказать, что каждая семья хоть один раз обращалась за медицинской помощью. Поэтому, мы в первую очередь приняли решение увеличить заработную плату врачам на 50%. Это касается не только главных врачей, но и всего медицинского персонала. Я понимаю, что этого мало. В будущем мы обязательно обеспечим достойной заработной платой всех медиков", - сказал Улукбек Марипов.