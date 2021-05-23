Погода
$ 83.40 - 83.61
€ 101.47 - 102.22

Марипов: Ротация акимов районов даст положительный эффект

230  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ротация акимов районов даст положительный эффект в развитии регионов. Об этом Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Улукбек Марипов сказал на встрече с жителями города Ноокат Ошской области, сообщает пресс-служба кабмина.

"Президентом Кыргызской Республики подписаны Указы о переназначении акимов районов. На этот раз мы решили полностью поменять принцип назначения глав районов. Те, кто работал на юге, теперь направлены на север страны и наоборот. Это все делается для того, чтобы искоренить устоявшиеся методы работы на местах. Нужно начинать работать по новому. Мы создадим все условия для эффективной работы акимов, будем привлекать инвесторов, а руководители на местах должны будут работать непосредственно над улучшением социально-экономических показателей в вверенном им районе", - сказал он.

Далее Председатель Кабинета Министров ознакомился с ходом строительства стационарной больницы в селе Кок-Жар Ноокатского района Ошской области и побеседовал с медицинским персоналом.

"Пандемия показала, насколько важна профессия врача. Могу с уверенностью сказать, что каждая семья хоть один раз обращалась за медицинской помощью. Поэтому, мы в первую очередь приняли решение увеличить заработную плату врачам на 50%. Это касается не только главных врачей, но и всего медицинского персонала. Я понимаю, что этого мало. В будущем мы обязательно обеспечим достойной заработной платой всех медиков", - сказал Улукбек Марипов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/401413
Теги:
аким, Улукбек Марипов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  