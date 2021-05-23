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В школах Узбекистана увеличат количество уроков физкультуры

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В новом учебном году в школах Узбекистана увеличат количество уроков физкультуры, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на слова первого замминистра туризма и спорта Улугбека Азамова.

По его словам, сегодня в Узбекистане наименьшее количество часов физической культуры и спорта в средней школе по сравнению с другими странами.

"Молодое поколение необходимо приобщать к спорту с самого детства. Поэтому с 2021-2022 учебного года в школах страны будет увеличено количество уроков физического воспитания до 2 часов в неделю", – отметил он на встрече с молодежью в рамках фестиваля "Движение пяти инициатив Ташкента".


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URL: https://www.vb.kg/401414
Теги:
Узбекистан, физкультура, школа
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