В новом учебном году в школах Узбекистана увеличат количество уроков физкультуры, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на слова первого замминистра туризма и спорта Улугбека Азамова.

По его словам, сегодня в Узбекистане наименьшее количество часов физической культуры и спорта в средней школе по сравнению с другими странами.

"Молодое поколение необходимо приобщать к спорту с самого детства. Поэтому с 2021-2022 учебного года в школах страны будет увеличено количество уроков физического воспитания до 2 часов в неделю", – отметил он на встрече с молодежью в рамках фестиваля "Движение пяти инициатив Ташкента".