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Владимир Путин: Отношения между РФ и КР укрепляются и развиваются

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- Евгений Денисенко
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Вопросы развития двустороннего взаимодействия, в том числе в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, стали главными темами на состояшейся 24 мая в Сочи встречи президентов России Владимира Путина и Кыргызстана Садыра Жапарова. Главы государств, по информации пресс-службы Кремля, также обменялись мнениями по актуальным региональным проблемам, включая укрепление стабильности на кыргызско-таджикской границе.

"Уважаемый Садыр Нургожоевич, я очень рад вас видеть,- сказал Владимир Путин, приветствуя кыргызского коллегу. - В следующем году мы отмечаем 30-летие нашего основополагающего договора о дружбе, сотрудничестве. Но уже сейчас можно сказать, что за эти годы ситуация в наших межгосударственных отношениях укрепляется, развивается".

"Достаточно сказать, - продолжил президент РФ, - что Россия уверенно занимает первое место в торговом обороте Кыргызстана. К сожалению, в прошлом году товарооборот несколько просел в связи с пандемией – известные причины. Но в первом квартале текущего года уже увеличение мы наблюдаем на шесть процентов. Это хорошая тенденция, которую нам нужно сохранить, в том числе используя межправкомиссию, которая работает довольно активно, насколько я представляю".

Российский лидер также отметил взаимодействие в борьбе с пандемией: "Россия оказывает и намерена оказывать дальше поддержку Кыргызстану и в поставке тест-систем, антивирусных препаратов и вакцины. Специалисты наши сейчас изучают возможность развернуть производство на одной из площадок в Кыргызстане нашего профилактического средства, известного теперь уже во всём мире, "Спутника V".

"В прошлом году, - напомнил Владимир Путин, - были запланированы Год России в Кыргызстане и, наоборот, Год Кыргызстана в России. Свыше 200 мероприятий у нас было намечено. К сожалению, пандемия не позволила их осуществить, а это самые разные направления, включая молодёжные обмены, межвузовские контакты и так далее. Но мы обязательно это сделаем по мере того, как будет улучшаться эпидемиологическая ситуация и в России, и в Кыргызстане".

По словам главы российского государства, обе страны сотрудничают, "и достаточно активно", в международных организациях, среди которых особое место занимает сотрудничество в рамках ЕАЭС: "Совсем недавно мы принимали участие в онлайн-встрече руководителей стран-участниц и наблюдателей. ОДКБ, некоторые другие организации, в том числе и глобального характера, такие как ООН".

В России, по словам Владимира Путин, "внимательно очень и с большой тревогой смотрели за ситуацией на таджикско-киргизской границе". "Как вы знаете, совсем недавно у нас был с визитом президент Таджикистана. Мы обсуждали, конечно, и с ним этот вопрос. Позитивно восприняли намерение двух сторон решать все спорные вопросы подобного рода в ходе переговоров. Уверен, что эта цель может быть достигнута именно таким способом", - подчеркнул президент РФ.

"Всё, что от нас зависит, - сказал он, - мы будем делать для того, чтобы помочь вам в решении этих вопросов. Мы понимаем, что это связано с жизнью конкретных людей, прежде всего и Кыргызстана, и Таджикистана, – они [государства] думают о людях. Нужно найти такой способ решения всяких вопросов, чтобы он был долгосрочным и отвечал интересам обеих сторон. К этому мы тоже будем стремиться, всячески будем в этом помогать".


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URL: https://www.vb.kg/401453
Теги:
Владимир Путин, Садыр Жапаров, Россия
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Комментарии
кыргызбай
25.05.2021, 06:46

Много слов а нет ни какой конкретики, о чем та говорили за кулисами  ты со мной или нет????????? 

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