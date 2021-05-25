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В Москве подрались двое рабочих, один из них – кыргызстанец

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- Евгений Денисенко
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В Москве произошла драка между двумя рабочими. Как сообщают российские СМИ, 28-летний плотник, уроженец Кыргызстана, избил 56-летнего гипсокартонщика из Новой Москвы.

В результате последний оказался в больнице с переломом костей лица, переломом основания черепа и сотрясением мозга. Медики оказывают ему необходимую помощь, сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах случившегося.

Инцидент произошел в гостинице "Ритц-Карлтон -это пятизвёздочная гостиница класса "люкс", расположенная в непосредственной близости от Красной площади и Московского Кремля.

На следующий день в российской столице произошла еще одна драка между двумя мигрантами (из каких стран – не сообщается), ремонтировавших элитную квартиру. Один из них несколько раз ударил ножом другого, тот скончался на месте. Виновный в гибели человека задержан, ведется разбирательство.


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URL: https://www.vb.kg/401454
Теги:
драка, Москва, Кыргызстан, Мигрант
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