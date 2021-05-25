Кыргызстан ввел временные ограничения на границе с Таджикистаном

Кыргызстан закрыл границу с Таджикистаном. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ КР.

В соответствии с постановлением Кабинета министров Кыргызской Республики № 12-р от 21 мая 2021 г. введены временные ограничения на въезд/выезд, пребывание, передвижение и транзитный проезд по территории Кыргызской Республики граждан Республики Таджикистан, а также ограничен пропуск товаров и транспортных средств в/из Республики Таджикистан в пунктах пропуска "Кулунду-автодорожный", "Кайрагач-автодорожный", "Кызыл-Бель-автодорожный", "Бордобо-автодорожный" и "Карамык-автодорожный", расположенных на кыргызско-таджикском участке государственной границы.

Исключение составляют:

- сотрудники дипломатических представительств Кыргызской Республики и Республики Таджикистан и члены их семей.

- сотрудники дипломатических представительств иностранных государств, международных организаций и члены их семей, а также официальные лица Кыргызской Республики и Республики Таджикистан при заблаговременном согласовании с компетентными органами Кыргызской Республики.

При этом граждане Кыргызской Республики, находящиеся на территории Таджикистана, могут вернуться в Кыргызстан, а граждане Республики Таджикистан, находящиеся на территории Кыргызстана, могут выехать в Таджикистан через пункты пропуска на кыргызско-таджикской госгранице.

Напоминаем, что ограничения на въезд для граждан Республики Таджикистан в Кыргызскую Республику были введены ещё в 2020 году в соответствии с распоряжением правительства Кыргызской Республикой №84-р от 17 марта 2020 года в связи с эпидемиологической обстановкой.