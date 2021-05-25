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Кыргызстан ввел временные ограничения на границе с Таджикистаном

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- Оксана Гут
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Кыргызстан закрыл границу с Таджикистаном. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ КР.

В соответствии с постановлением Кабинета министров Кыргызской Республики № 12-р от 21 мая 2021 г. введены временные ограничения на въезд/выезд, пребывание, передвижение и транзитный проезд по территории Кыргызской Республики граждан Республики Таджикистан, а также ограничен пропуск товаров и транспортных средств в/из Республики Таджикистан в пунктах пропуска "Кулунду-автодорожный", "Кайрагач-автодорожный", "Кызыл-Бель-автодорожный", "Бордобо-автодорожный" и "Карамык-автодорожный", расположенных на кыргызско-таджикском участке государственной границы.

Исключение составляют:

- сотрудники дипломатических представительств Кыргызской Республики и Республики Таджикистан и члены их семей.

- сотрудники дипломатических представительств иностранных государств, международных организаций и члены их семей, а также официальные лица Кыргызской Республики и Республики Таджикистан при заблаговременном согласовании с компетентными органами Кыргызской Республики.

При этом граждане Кыргызской Республики, находящиеся на территории Таджикистана, могут вернуться в Кыргызстан, а граждане Республики Таджикистан, находящиеся на территории Кыргызстана, могут выехать в Таджикистан через пункты пропуска на кыргызско-таджикской госгранице.

Напоминаем, что ограничения на въезд для граждан Республики Таджикистан в Кыргызскую Республику были введены ещё в 2020 году в соответствии с распоряжением правительства Кыргызской Республикой №84-р от 17 марта 2020 года в связи с эпидемиологической обстановкой.


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URL: https://www.vb.kg/401456
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, граница, Таджикистан, Кыргызстан
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Комментарии
Мерин
25.05.2021, 11:22

Надо им все каналы контрабанды перекрыть. Бросить на это все силы.

Узбеки за это слишком дорого попросят, китайцы за это вообше кознят.

Потом будут знать с кем действительно стоит дружить

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кыргызбай
25.05.2021, 12:51

Не считаю националистическим а наоборот обидно за державу которую сделали проходным двором. Кыргызстан всегда всем с открытой душой и сердцем, получили удар в спину от Таджикистана, задается еще вопрос почему ГРС и Комиссия по гражданству КР при Администрации Президента КР активно выдавали возможно и сейчас идет работа по выдаче гражданству КР гражданам Таджикистана не являющимися этническими кыргызам а именно выходцам ГБАО таджикам Памирцам (Исмаилиты).   Численность указанных выходцев ГБАО РТ увеличивается в основном в Ошской области, думаю и предлагаю запретить выдачу гражданству КР указанным гражданам. 

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