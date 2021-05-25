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Вынесены на обсуждение законопроекты, регулирующие деятельность судов

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- Оксана Гут
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Вынесены на обсуждение законопроекты, регулирующие деятельность судебной системы. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда КР.

На сайте президента Кыргызской Республики размещены законопроекты "О статусе судей Кыргызской Республики", "О Совете по делам правосудия Кыргызской Республики", "О Конституционном суде Кыргызской Республики", "О Верховном суде Кыргызской Республики и местных судах" и "Об органах судейского самоуправления", вынесенные на общественное обсуждение.

Проекты законов были разработаны для приведения в соответствие действующих законов с новой редакцией Конституции, принятой на референдуме 11 апреля 2021 года.

С проектами законов можно также ознакомиться на сайте Верховного суда Кыргызской Республики в разделе "Проекты законов".

Планируется, что данные проекты законов будут внесены на рассмотрение Жогорку Кенеша КР в порядке законодательной инициативы президентом КР.


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URL: https://www.vb.kg/401457
Теги:
Верховный суд, закон, Конституция, судья, Кыргызстан
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