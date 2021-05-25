Какие документы необходимы для выплаты средств на доставку тел (Груз 200)?

МИД КР напоминает гражданам республики, что предусмотрена возможность получения близкими родственниками умершего единовременной выплаты расходов на репатриацию тел ("Груз 200").

Как отмечается, такая норма предусмотрена как на территории КР в Информационно-консультационном центре при Департаменте внешней миграции при МИД, так и в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Кыргызстана за рубежом.

- В соответствии с Указом Президента КР №56 от 22 февраля 2021 года "О порядке репатриации в Кыргызскую Республику тел граждан Кыргызской Республики, умерших за рубежом", принято постановление Правительства КР "О мерах по покрытию расходов, связанных с репатриацией в Кыргызстан тел граждан страны, умерших за рубежом" от 21 апреля 2021 года №169, - говорится в документе.

Перечень необходимых документов для получения единовременной выплаты:

1. Заявление;

2. Копия паспорта получателя;

3. Копии документов, подтверждающих родство (свидетельство о браке, свидетельство о рождении);

4. Нотариально заверенная копия свидетельства о смерти или справки о смерти с отметкой о консульской легализации или проставленным апостилем.