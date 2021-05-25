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Какие документы необходимы для выплаты средств на доставку тел (Груз 200)?

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- Виктория Гунгер
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МИД КР напоминает гражданам республики, что предусмотрена возможность получения близкими родственниками умершего единовременной выплаты расходов на репатриацию тел ("Груз 200").

Как отмечается, такая норма предусмотрена как на территории КР в Информационно-консультационном центре при Департаменте внешней миграции при МИД, так и в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Кыргызстана за рубежом.

- В соответствии с Указом Президента КР №56 от 22 февраля 2021 года "О порядке репатриации в Кыргызскую Республику тел граждан Кыргызской Республики, умерших за рубежом", принято постановление Правительства КР "О мерах по покрытию расходов, связанных с репатриацией в Кыргызстан тел граждан страны, умерших за рубежом" от 21 апреля 2021 года №169, - говорится в документе.

Перечень необходимых документов для получения единовременной выплаты:

1. Заявление;

2. Копия паспорта получателя;

3. Копии документов, подтверждающих родство (свидетельство о браке, свидетельство о рождении);

4. Нотариально заверенная копия свидетельства о смерти или справки о смерти с отметкой о консульской легализации или проставленным апостилем.


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URL: https://www.vb.kg/401458
Теги:
МИД, труп, Кыргызстан
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