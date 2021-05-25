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КР начала выдачу кодов маркировки товаров экспортерам-швейникам (Адреса)

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- Виктория Гунгер
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Кыргызская Республика начала выдачу кодов маркировки экспортерам ряда товаров легкой промышленности в Россию. Об этом сообщает ГНС КР.

Как отмечается, налоговая и оператор национальной системы маркировки товаров в КР ЗАО "Альфа Телеком" с 20 мая 2021 года приступила к выдаче кодов маркировки для производителей и экспортеров отдельных групп товаров легкой промышленности КР, поставляющих текстильную продукцию в Российскую Федерацию.

- Выдаваемые коды маркировки генерируются информационной системой РФ и предоставляются ЗАО "Альфа Телеком" в рамках межоператорского обмена. Производителям и экспортерам указанных групп товаров для получения GTIN-кодов маркировки прежде всего необходимо вступить в Ассоциацию предметной нумерации GS1 Kyrgyzstan. Только после этого заключается договор с ЗАО "Альфа Телеком" на оказание услуг по предоставлению кодов маркировки участникам оборота текстильной продукции. На его основании получают доступ в систему, в которой производится заказ кодов маркировки, регистрируются их нанесение на товар и его отгрузка, - говорится в информации.

Маркировке при экспорте в Российскую Федерацию подлежит ряд товаров легкой промышленности, в том числе:

- предметы одежды, включая рабочую одежду, изготовленные из натуральной или композиционной кожи (ТНВЭД- 4203 10 000)

- блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек (ТНВЭД- 6106)

- пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков (ТНВЭД- 620

- пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек (ТНВЭД- 6202)

- белье постельное, столовое, туалетное и кухонное (ТНВЭД- 6302).

Для заключения договора с ЗАО "Альфа Телеком" можно обратиться в Центры обслуживания по следующим адресам:

В городе Бишкек:

- мкр-н Восток-5, пр. Чуй, д. 32/б, около ТЦ "Изумруд";

- ул. Кожевенная, р-к "Дордой", 15 проход, конт. № 60-61 ("Мир обуви");

- пр-т Чуй, 204, ТЦ "Берекет Гранд", 0 этаж;

- пр-т Айтматова, 3, ТЦ "Asia Mall", этаж 0.

В городе Ош - пр-т Масалиева, 2 (ориентир – памятник Каныкей).

В городе Кара-Суу - ул. Бакиева б/н (ориентир – школа-интернат им. К. Жакыпова).

- Дополнительную информацию по маркировке товаров можно получить на официальном сайте системы "Текшер" https://main.teksher.kg, а также в Call-центре ГНС, позвонив по бесплатному номеру 116 либо на номер 0 999 333 999., - добавили в ГНС.


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URL: https://www.vb.kg/401459
Теги:
ГНС, промышленность, Россия, экспорт, Кыргызстан, товары
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