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В Бишкеке обсуждают диалог между Россией и Центральной Азией

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке проходит Международный круглый стол "Диалог "Россия-Средняя Азия": миграционные процессы как потенциал для интеграции".

Помощь в организации оказал Фонд поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова (Россия, Москва) и проект "Актуальные вопросы и практика организации предвыездной подготовки трудовых мигрантов в странах Средней Азии и их правовой и социальной поддержки в Российской Федерации" (при поддержке Фонда президентских грантов РФ).

В мероприятии примут участие представители государственных органов, общественных организаций, экспертного сообщества из Кыргызстана, России, Казахстана,Таджикистана и Узбекистана.

Задачами круглого стола являются улучшение взаимодействия государственных, общественных организаций и экспертного сообщества России и стран Средней Азии в сфере регулирования миграционных процессов, содействие развитию интеграционных процессов на пространстве ЕАЭС и СНГ.

Инициаторами встречи являются: Благотворительный фонд поддержки и развития просветительских и социальных проектов "ПСП-фонд"(Россия, г. Санкт-Петербург)в партнерстве с ОО "Ресурсный центр для пожилых" (Кыргызстан, г. Бишкек).


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URL: https://www.vb.kg/401467
Теги:
Россия, Бишкек, Кыргызстан
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