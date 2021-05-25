В РФ спорят по поводу замещении трудовых мигрантов осужденными

Следственный комитет РФ поддержал предложение о замещении трудовых мигрантов осужденными. С таким предложением выступил на днях директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, призвавший активнее использовать осужденных в тех сферах, где обычно задействуют трудовых мигрантов.

"С точки зрения профилактики преступности с одной стороны и реализации целей наказания с другой стороны идея директора ФСИН России Александра Калашникова заменить на строительных и промышленных объектах рабочих-мигрантов трудом осужденных рациональна и заслуживает поддержки", - сказала ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Он отметила, что законодатель допускает замену отдельным лицам наказания на принудительные работы, а это вполне отвечает смыслу гуманизации уголовно-исполнительной политики.

Светлана Петренко подчеркнула, что одно из назначений наказания - исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений. "Физический труд является одним из средств достижения таких целей, а оплачиваемая занятость для тех, кто будет выполнять работу на объектах, где не хватает рук, станет и большим шагом для дальнейшей социальной адаптации осужденных", - считает представитель СК.

Кроме того, добавила она, стабильная заработная плата, выплачиваемая осужденным, может быть направлена на возмещение причиненного ущерба потерпевшей стороне и на исполнение приговора суда в случае назначения дополнительного наказания в виде штрафа. "Безусловно, за указанным контингентом необходимо установить надлежащий контроль", - сказала Петренко.

Она также обратила внимание, что часть трудовых мигрантов не всегда соблюдает требования российского законодательства. "Если говорить об уголовно наказуемых деяниях, то, к примеру, по статистике в 2020 году количество лиц из числа граждан других государств или лиц без гражданства, совершивших особо тяжкие преступления, составило более 2,5 тысячи, что по сравнению с 2019 годом больше на 5,5 процента. И это в условиях ковидных ограничений", - сообщила представитель СК. По ее мнению, это еще один критерий, который позволяет говорить о целесообразности предложения ФСИН России, что "явно могло бы благоприятно отразиться на профилактике и снижении уровня преступности в стране".

Ранее инициативу главы ФСИН также поддержал министр юстиции Константин Чуйченко. "Идея о замещении труда мигрантов, мне кажется, правильная, потому что можно создавать исправительные центры на крупных стройках, на крупных объектах, и лица, которые отбывают наказание, обладают квалификацией, чтобы выполнять эту работу", - заявил Чуйченко в комментарии "Интерфаксу".

По его словам, сейчас право перейти на отбытие наказания в виде исправительных работ имеют около 180 тысяч человек, находящихся в местах лишения свободы. Создание исправительных центров позволит осужденным реализовать право на замену наказания. Министр сообщил, что власти проводят переговоры с бизнесом и заключают соглашения, чтобы увеличить количество таких центров и рабочих мест в них.

Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов заявил РБК, что поддержит инициативу ФСИН заменить трудовых мигрантов заключенными, если к процессу подойдут с гуманистической и рационально-коммерческой точек зрения. "ФСИН снимет с себя лишние функции, заключенные получат поблажки и оплату своего труда, государству не придется завозить дополнительных мигрантов. Прекрасно. Главное, сделать это эффективно и не превратить в ГУЛАГ, как это и пообещал глава ФСИН Александр Калашников", - заявил Титов. И добавил, что заключенным должна быть предложена прозрачная и понятная юридическая база для оформления трудовых отношений, с соблюдением всех их прав.

Бизнесмены не захотят брать на работу заключенных. Так полагает глава российской секции Международной полицейской ассоциации, генерал-лейтенант МВД Юрий Жданов. Его слова приводит РИА Новости. "Во-первых, к работам предлагается привлечь 188 тысяч заключенных, а трудовых мигрантов нам нужно несколько миллионов. Второе. Есть сомнения, что бизнес захочет связываться с проблемным контингентом", - сказал Жданов РИА Новости. Также он предложил подумать о трудоустройстве заключенных, которые могут пойти на принудительные работы, на государственные и муниципальные предприятия.

С идеей Александра Калашникова не согласен глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов. "Одни люди хотят работать и хотят за это денег, другие - не хотят и деньги им не нужны: их бесплатно кормят, моют, и им есть, где спать. Зачем им работать?" - высказал в беседе с изданием "Подъем" свою точку зрения Коженов. Он также поинтересовался, кто именно будет учить заключенных, обратив внимание, что мигранты уже достаточно квалифицированы.

К этой инициативе нужно отнестись как к необходимой мере, но со строгим соблюдением прав заключенных. Эти работы должны быть строго добровольными. Никаких принуждений, по аналогии с ГУЛАГом, и прочих нарушений прав человека быть не должно, - так считает член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод. Однако, заявил он "Известиям", нельзя строить экономику только силами мигрантов и заключенных. Лучше обучать россиян трудовым специальностям и достойно оплачивать их труд.

Как сообщают российские СМИ, мнения экспертов на этот счет продолжат разниться. Одни считают, что инициатива ФСИН укладывается в логику действующей в России программы гуманизации исполнительной системы, которая предусматривает расширение участия осужденных в принудительных работах без лишения свободы. Другие призывают быть реалистами и не верят, что новый инструмент будет работать без сбоев. При этом в полной мере заменить мигрантов осужденные всё равно не смогут, отмечают специалисты.