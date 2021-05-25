В "Кыргызалтыне" прокомментировали заявление руководства Сenterra Gold Inc.

В "Кыргызалтыне" прокомментировали обвинение канадской компании Сenterra Gold Inc. в попытке перевода около 29 млн долларов США якобы на несанкционированный банковский счёт путем подделки платежного поручения. Об этом сообщается на сайте предприятия.

"Обвинение Сenterra Gold Inc. в подделке платежных документов и транзакций, касающихся "золотых операций" 12 мая 2021 года вызывает недоумение. ОАО "Кыргызалтын" в этот день и в последующие дни никаких финансовых операций не проводило и тем более не занимается подделкой платежных документов. ОАО "Кыргызалтын" всегда являлся и является законопослушным акционерным обществом с известным именем и деловой репутацией, которой дорожит.

Необходимо отметить, что 17 мая 2021 года Жогорку Кенеш Кыргызской Республики принял постановление о введении временного внешнего управления в ЗАО "Кумтор Голд Компании и Правительством Кыргызской Республики назначен временный внешний управляющий КГК, в связи с чем ОАО "Кыргызалтын" никаких финансовых операций с золотом КГК 12 мая не могло проводить и не проводило.

Разделяем взволнованность компании Сenterra Gold Inc. вокруг ситуации с Кумтором и в дальнейшем просим воздержаться от голословных обвинений в адрес ОАО "Кыргызалтын"", - говорится в сообщении предприятия.