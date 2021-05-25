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Встреча президентов КР и РФ: "Нужна качественная работа двух правительств"

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- Оксана Гут
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Вчера президенты России и Кыргызстана Владимир Путин и Садыр Жапаров в резиденции Бочаров Ручей (Сочи) обсудили вопросы развития двустороннего взаимодействия, в том числе в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

Состоялся обмен мнениями по актуальным региональным проблемам, включая укрепление стабильности на кыргызско-таджикской границе.

Политолог Денис Бердаков, комментируя переговоры, обратил внимание, как тепло приветствуют президенты друг друга, судя по видео со встречи, распространенному в Сети.

"Речь шла, по сути, о деловых моментах. Первое, о чем сказал Владимир Путин, России крайне важно укрепление внешних границ ЕАЭС. Делимитация и демаркация границы, которые сегодня идут между Кыргызстаном и Таджикистаном, - это единственный выход из конфликта. Никому не нужна ни новая гражданская война, ни затяжной конфликт. Пока не будет четкой границы, к сожалению, так или иначе все эти варианты неизбежны.

Поэтому демаркация и делимитация границы будет проходить под, можно сказать, неформальным кураторством Москвы, которой нужен четкий результат. После можно будет уже более детально укреплять отношения с каждой из стран региона – Кыргызстаном и Таджикистаном", - считает он.

Действительно, на встрече Владимир Путин подчеркнул, что Россия внимательно и с большой тревогой смотрела за ситуацией на кыргызско-таджикской границе.

"Позитивно восприняли намерение двух сторон решать все спорные вопросы подобного рода в ходе переговоров. Уверен, что эта цель может быть достигнута именно таким способом. Все, что от нас зависит, мы будем делать для решения острых вопросов между Кыргызстаном и Таджикистаном. Надо найти долгосрочный способ решения проблем между Кыргызстаном и Таджикистаном, который бы отвечал интересам обеих сторон", - добавил Владимир Путин.

Глава России отметил, что в прошлом году были запланированы свыше 200 мероприятий в рамках кыргызско-российского года.

"К сожалению, пандемия не позволила их осуществить, а это самые разные направления, включая молодёжные обмены, межвузовские контакты и так далее. Но мы обязательно это сделаем по мере того, как будет улучшаться эпидемиологическая ситуация и в России, и в Кыргызстане", - сказал Владимир Путин.

Денис Бердаков считает, что после этого большая ставка будет сделана на работу межправкомиссии.

"В постпандемийный, сложный год, когда экономика очень сильно пострадала, пострадали ожидания от кыргызско-российского года, который был значимым, в первую очередь для Кыргызстана, нужна качественная работа на уровне двух правительств. Нужно будет проводить детальную работу, последние несколько недель мы видели визиты российских делегаций в Кыргызстан по установлению бизнес контактов, разработке инвестиционных программ государственных российский корпораций.

Этот процесс нужно всячески поддерживать. Будет результат, будет увеличение налоговой базы, улучшение качества жизни", - говорит политолог.

Бердаков подчеркивает важным пунктом переговоров тему вакцинации, когда президент Садыр Жапаров выразил особую признательность российской стороне за поддержку с момента начала пандемии коронавирусной инфекции.

"Наш президент понимает, что нужно ускорять темпы вакцинации. Потому что завершение этого процесса, - это, во-первых, открытие туристического сезона в Кыргызстане, в том числе для российских туристов. Это полноценное проведение двухстороннего года в рамках культурно-гуманитарных инициатив, который так и не состоялся за последние два года в силу пандемии, переносов, других задержек.

Нужно все это полноценно провести, чтобы вывести гуманитарную сферу отношений на планируемый уровень. Мы видим решение России по школам, полагаю, будут и другие договоренности", - говорит Бердаков.

Согласно сообщениям пресс-служб по итогам встречи президентов двух стран, Садыр Жапаров особо подчеркнул, что Кыргызская Республика нацелена на дальнейшее развитие и всемерное укрепление диалога с Российской Федерацией, а Владимир Путин отметил, что отношения между двумя государствами укрепляются и развиваются.


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URL: https://www.vb.kg/401473
Теги:
Владимир Путин, Садыр Жапаров, Россия, сотрудничество, Кыргызстан
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