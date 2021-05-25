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Мэрия Бишкека решила пока не открывать детские площадки в торговых центрах

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- Оксана Гут
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В столичной мэрии состоялось очередное заседание городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии (ЧППК) под представительством вице-мэра по социальной политике Виктории Мозгачевой.

Обсуждена обстановка по эпидемиологической ситуации и меры по противодействию КОВИД-19, также рассмотрено обращение Ассоциации детских развлекательных центров города Бишкек, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

За последние сутки в столице выявлено 144 случаев коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии, из них 126 случая КОВИД-19, 18 – пневмония. Выздоровело 228 человек. К сожалению, восемь человек скончались.

Вице-мэр поручила усилить соблюдение санитарных правил по всему городу, главы райадминистраций совместно с эпидемиологами ЦГСЭН увеличат масштабы по поиску очагов источников заболевания в разрезе районов.

Относительно детских развлекательных заведений, игровых площадок в торгово-развлекательных центрах комиссией принято решение, что запрет на открытие детских площадок пока оставить в силе.

Отмечается, что при стабильной эпидситуации будет рассмотрен вопрос по открытию данных площадок на очередном заседании комиссии.

"Эпидемиологическая ситуация в столице напряженная, наблюдается рост заболевших. Есть всего лишь 4 (!) пункта для защиты вас и ваших близких: ношение масок, обработка рук антисептиком, соблюдение дистанции, ну, и самое эффективное – вакцинация. Если вы хотите обезопасить свое здоровье, пожалуйста, получите вакцину. Адреса пунктов и номера дежурных врачей здесь.


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URL: https://www.vb.kg/401474
Теги:
дети, Бишкек, Кыргызстан, коронавирус, карантин, мэрия
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