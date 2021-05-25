За руководством Centerra Golc Inc. стоят Бакиевы и их приближенные?

Интересно, для чего скандально известный приближенный Курманбека Бакиева Алексей Елисеев объявился со своей юридической оценкой по делу "Кумтора"? Не говорит ли это о том, что за руководством Centerra Golc Inc. стоит беглый президент КР? Ведь за короткий срок по этому делу высказался лично сам Курманбек Бакиев, теперь в этот спор вступил и друг его сына Максима Алексей Елисеев.

Имя Алексея Елисеева в последние годы часто упоминалось в связи с делом экс-генпрокурора Аиды Саляновой. Последнюю обвиняли в том, что она возобновила его адвокатскую лицензию после событий 7 апреля 2010 года.

Возмущение было резонным. До Апрельской революции Елисеев был заместителем председателя Центрального агентства по развитию, инвестициям и инновациям (ЦАРИИ), где аккумулировались почти все инвестиционные потоки того времени, в том числе, предположительно, и "откаты" для Максима Бакиева. Причастен ли к этим делам сам Алексей Елисеев неивзестно, но в команде Максима Бакиева он был одной из ключевых фигур. После апрельских событий 2010 года Елисееву было заочно предъявлено несколько обвинений, по которым он был осужден на тюремные сроки. Однако он вовремя сбежал из страны.

После того, как Временное правительство завело на Елисеева несколько уголовных дел по различным коррупционным моментам, он затеял суд с ВП, журналистами и тогдашним генпрокурором Азимбеком Бекназаровым.

Елисеев всячески пытался доказать свою невиновность. Но то, что большая часть его слов оказались не совсем правдой показывает его интервью одному из отечественных изданий. Он тогда заявил, что ему в вину ставят сотрудничество с оскандаленной компанией MGN Group.

- Ни MGN Group, ни ее глава Евгений Гуревич никогда не входили в число консультантов Фонда развития, - сказал тогда он.

Однако дело в том, что 18 сентября 2009 года, согласно официальной информации, ОАО MGN Asset Management признано победителем тендера Фонда развития КР на покупку услуг управляющей компании.

- Основными критериями оценки стал опыт управления крупными активами, доступ к различным видам ценных бумаг. Компания будет управлять активами, принадлежащими фонду, в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Кыргызской Республики и осуществлять инвестирование свободных средств фонда в различные классы активов на местном и международных рынках, - говорилось тогда в информации Фонда развития. А главой ведомства на тот момент как раз и был Елисеев.

Но вернемся к его словам относительно "Кумтора. Бывший бакиевский приближенный отрыто говорит, что КР проиграет суд, в который подадут канадцы. Затем идут долгие пространные объяснения почему. Однако Елисеев опять в ходе расследования "вышел на самих себя", заявив, что "допускать переговоры с менеджментом Centerra Gold Inc. как с равноправной стороной - ключевая ошибка кыргызстанского правительства".

- Вы же не ведете переговоры со своей компанией? Да, нужно учитывать интересы других акционеров, но есть цивилизованные инструменты, например, совместное голосование, соглашения акционеров и так далее,- отметил он.

Чьи интересы в данном случае отстаивает бывший друг Бакиевых, которым как раз и важно сейчас любой ценой решить вопрос "полюбовно", не допустив арбитража и судебного разбирательства?

Что не говори, а Бакиевым сейчас очень невыгоден начатый процесс с инвесторами. Есть данные, что семья беглого президента и после революции плотно сидела на "центерровской" кормушке, составленной ими в годы нахождения у власти. Теперь же, когда под ними начала гореть земля, оправдывается не только беглый президент, но за канадцев вступились и его приближенные. (То, что Елисеев долгое время находился в Лондоне, также говорит о его связях с семьей).

Все это наводит на мысль, что Кыргызстан и его новая власти очень близко подошла к разгадке бакиевских доходов. И если дело дойдет до арбитража, чего они очень не хотят, вскроется много новых секретов коррупционной ловушки в лице канадских инвесторов.