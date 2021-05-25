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В Россию не пропустили фрукты и овощи якобы из Кыргызстана

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- Евгений Денисенко
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Более 200 тонн растительной продукции возвратило Управление Россельхознадзора по Омской области при попытках ее незаконного ввоза через российско-казахстанскую границу. Почти половину составил груз, транспортировавшийся под видом кыргызстанского, или же с нарушениями установленных требований.

Все это было установлено, по информации ведомства, вблизи многосторонних автомобильных пунктах пропуск "Ольховка" и "Исилькуль" на российско-казахстанском участке государственной границы РФ. Подкарантинная продукция высокого фитосанитарного риска предназначалась для реализации на территории Краснодарского и Алтайского краев, Новосибирской, Московской, Ростовской, Самарской и Омской областей.

При проверках выяснилось, что одиннадцать партий продукции ввозились по недействительным фитосанитарным сертификатам. В том числе на четыре партии продукции (абрикосы, черешня, лимоны, томаты) общим весом около 70 тонн в качестве страны происхождения был указан Кыргызстан. Но это не соответствовало фактическому происхождению, указанному на маркировке, на самом деле абрикосы были выращены в Таджикистане, а черешня, лимоны и томаты – в Узбекистане.

Кроме того, на две партии (огурцы, черешня) общим весом 28,5 тонн (Казахстан, Кыргызстан) имелись неавторизированные исправления (номера транспортного средства, веса продукции).

По всем данным фактам перевозчики привлечены к административной ответственности в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях. Под контролем должностных лиц Управления Россельхознадзора по Омской области был осуществлен возврат автотранспортных средств с территории России в Казахстан.

Попытки экспорта в Россию товаров из других стран под видом кыргызских эксперты объясняют его упрощенным режимом для Кыргызстана как члена Евразийского экономического союза.


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URL: https://www.vb.kg/401478
Теги:
граница, Россия, Кыргызстан
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