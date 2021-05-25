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Камчыбек Ташиев сдержал свое слово на счет контрабандных потоков

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Ранее ГКНБ КР было задержано рекордное количество героина 440 кг стоимостью 20 млн долларов. По данным пресс-службы ведомства, 13 мая 2021 года в процессе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в Ошской области задержана большегрузная автомашина, оборудованная специальными тайниками, в которых обнаружены и изъяты наркотические средства (героин) общим весом более 440 кг.

Таким образом, предположительно был пресечен наркотрафик из Таджикистана. В то же время и в России в результате совместной работы со спецслужбами Кыргызстана была перехвачена крупнейшая партия героина - 810 кг.

Все эти крупные задержания, по словам российских экспертов, свидетельствуют о попытках международных наркокартелей возобновить функционирование так называемого "Северного маршрута", который пролегает через страны Центральной Азии, в том числе через Кыргызстан и Таджикистан.

Для Кыргызстана, стоит отметить, это рекордные задержания столь крупных партий наркотиков говорят только в пользу главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Ранее он обещал, что впредь будут пресечены все контрабандные потоки из Таджикистана и судя по всему он выполняет свое обещание. Какие именно меры принял глава ГКНБ неизвестно, но что это действенные меры сомневаться не приходится. Результат, как говорится, на лицо.


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URL: https://www.vb.kg/401480
Теги:
ГКНБ, Камчыбек Ташиев, наркотики, Кыргызстан
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Комментарии
Талгат
25.05.2021, 16:31

Почему Максат Токтомушев в Москве? У него же подписка о невыезде?

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