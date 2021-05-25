В 97 школах Бишкека для 6 тысяч 980 выпускников состоялся Последний звонок

Сегодня, 25 мая в 9:00 часов в 97 школах для 6 тысяч 980 выпускников столицы состоялся итоговый урок-классный час, сообщает пресс-служба мэрии.

И.о. мэра города Бишкек Бактыбек Кудайбергенов в онлайн формате поздравил выпускников и педагогов с этим волнительным моментом - с окончанием учебного года, отметив самоотверженный преподавательский труд и неоценимый вклад в воспитание и образование подрастающего поколения.

В связи с пандемией этот учебный год стал самым необычным для всех школьников и родителей. Последние звонки для выпускников столичных школ прошли на открытом воздухе без участия учеников младших классов в режиме офлайн с учетом алгоритмов и соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

В 68 школах итоговый урок для учащихся 11-х классов прошел в офлайн режиме, в 29 школах в онлайн режиме, а для учащихся 9-х классов итоговый урок решено провести в онлайн формате.

В этом году в Бишкеке оканчивают школу 6 тысяч 980 выпускников, из них 185 отличники, 13 тысяч 431 подросток оканчивает 9-й класс, в том числе 377 закончили с отличием.

"Уважаемые выпускники! Поздравляем Вас с окончанием школы, желаем вам не бояться предстоящих изменений и смело идти навстречу своей мечте!", - говорится в сообщении мэрии.