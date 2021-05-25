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Установлены максимальные розничные надбавки на растительное масло и сахар

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- Оксана Гут
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Установлены максимальные розничные надбавки к оптово-отпускной цене на растительное масло и на сахар-песок. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Во исполнение постановления правительства Кыргызской Республики от 4 мая 2021 года №184 "О введении временного государственного регулирования цен на отдельные виды социально значимых товаров", в соответствии с постановлением правительства Кыргызской Республики от 22 апреля 2009 года №242 "О государственном регулировании цен на отдельные виды социально значимых товаров, приказом Госагентства от 25 мая 2021 года №16 установлены максимальные розничные надбавки к оптово-отпускным ценам на масло растительное подсолнечное и на сахар-песок:


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URL: https://www.vb.kg/401484
Теги:
Госантимонополия, продовольствие, цены, Кыргызстан
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