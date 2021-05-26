В Узбекистане стартует новый этап обязательной маркировки продукции

Постановлением правительства определены даты начала обязательной цифровой маркировки следующей продукции:

- лекарственные и медицинские средства ― с 1 июня 2021 года по 1 февраля 2022 года;

- вода и безалкогольные напитки ― с 15 июня 2021 года по 1 марта 2022 года;

- бытовая техника ― с 1 июля по 1 декабря 2021 года.

Обязанность маркировки товаров, подлежащих обязательной цифровой маркировке, возлагается на производителей и импортеров.

Предприятия, осуществляющие розничную или оптовую торговлю товарами, подлежащими обязательной цифровой маркировке, обязаны осуществить подключение к национальной информационной системе мониторинга маркировки и отслеживания продукции "Asl belgisi".

Также утвержден список хозяйствующих субъектов - участников пилотного проекта, которые должны быть оснащены необходимым оборудованием для внедрения цифровой маркировки: среди них такие компании, как Coca-Cola, Foton, Texnopark, Sino, Artel, Roison, Hydrolife, Nobel Pharm, Jurabek Laboratories, Family Group и другие.

Необходимое оборудование устанавливается хозсубъектами за свой счет.

Напомним также, что с 1 марта 2021 года ввоз на территорию Узбекистана немаркированной алкогольной и табачной продукции запрещен.

Источник: uznews.uz