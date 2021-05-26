В ЕАЭС создан общий рынок драгоценных металлов и камней

В рамках Евразийского экономического союза 24 мая вступило в силу Соглашение об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Оно было подписано в 2019 году премьер-министрами стран ЕАЭС - Армении, Беларуси, Казахстана Кыргызстана и России, в 2020-2021 годах ратифицировано всеми ими и, как подчеркнули в Евразийской экономической комиссии, позволит обеспечить свободное перемещение ювелирных изделий.

"Соглашение предусматривает, что для участников ювелирного рынка стран ЕАЭС будут созданы условия для взаимного признания пробирных клейм государств Союза, благодаря которому не потребуется повторного клеймения. Как ожидается, это позволит снизить временные и финансовые затраты предпринимателей, а также активизировать внутренний рынок ЕАЭС", – отметил министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян.

Предусмотрено, что для обеспечения взаимного признания пробирных клейм государства Союза будут проводить перекрёстные обзорные визиты. Это позволит убедиться, что пробирные инспекции работают на приемлемом уровне и соответствуют требованиям к опробованию, анализу и клеймению, которые утверждены в ЕАЭС. По итогам таких визитов все страны должны будут получить положительное заключение о соответствии уровня госконтроля для свободного перемещения ювелирных изделий.

Кроме того, национальные уполномоченные органы станут обмениваться информацией о нарушениях в рамках трансграничной торговли с тем, чтобы своевременно предпринимать соответствующие меры и не допускать обращения некачественной ювелирной продукции на евразийском рынке.

Соглашение создаст условия, в том числе, и для появления в ЕАЭС кооперационных проектов, которые позволят объединить производителей и национальные компетенции ювелирного дела для выхода евразийской ювелирной продукции на глобальные рынки. Основными преимуществами евразийского ювелирного рынка названы гарантия качества, доступные цены, расширенный ассортимент, а также повышение защиты прав потребителей стран ЕАЭС. Покупать ювелирную продукцию станет во многом безопаснее за счет сближения в Союзе национального пробирного контроля и создания предсказуемого и понятного пространства доверия для потребителей.

По словам Варданяна, разработка и ратификация международного договора – долгий процесс, однако совместными усилиями удалось сблизить позиции государств-партнеров и прийти к общему знаменателю. Рынок драгоценных металлов и камней непростой с точки зрения регуляторики. Соглашение – это первый шаг к формированию полноценного общего евразийского ювелирного рынка.

В ЕЭК отметили, что рынок ювелирных изделий в странах ЕАЭС еще недостаточно реализовал свой потенциал, и взаимный товарооборот находится на скромном уровне. В предпандемийный период взаимная торговля составляла порядка 126 миллионов долларов, это без учета ситуации прошлого года, сократившей его примерно на 30 процентов. Вместе с тем совокупный объем экспорта ювелирных изделий на рынке третьих стран практически в пять раз превышает объем взаимной торговли (705 миллионов долларов).

"Это говорит о существенном потенциале нашего внутреннего ювелирного рынка, который необходимо реализовать. Одновременно подчеркну, что импорт ювелирных изделий в Союз пока ещё тоже находится на высоком уровне по сравнению с взаимной торговлей (505 миллионов долларов). Поэтому необходимо создавать благоприятные условия для нашего внутреннего рынка", – заявил министр ЕЭК.