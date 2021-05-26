Погода
$ 82.77 - 83.15
€ 101.47 - 102.22

Газета "Дело №..." больше не будет издаваться. 26 мая вышел последний номер

838  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 26 мая, вышел последний номер газеты "Дело№...", она больше не будет издаваться. Об этом редакция сообщила своим читателям.

"Сегодня вы держите в руках последний выпуск нашей газеты. В связи с неприемлемой политической ситуацией, сложившейся в республике в общем и в газете в частности, редакция прекращает выпуск "Дело №..." ...", - говорится в сообщении.

Газета "Дело №…" - издаётся 30 лет. Первый номер газеты вышел в свет 7 марта 1991 года. Она была учреждена журналистами Виктором Запольским и Светланой Красильниковой в декабре 1990 года. Они же на протяжении 30 лет являются ее бессменными руководителями. В. Запольский – сегодня остается издателем газеты. С. Красильникова – главный редактор.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/401490
Теги:
СМИ, Кыргызстан, политика, журналисты
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  