Газета "Дело №..." больше не будет издаваться. 26 мая вышел последний номер

Сегодня, 26 мая, вышел последний номер газеты "Дело№...", она больше не будет издаваться. Об этом редакция сообщила своим читателям.

"Сегодня вы держите в руках последний выпуск нашей газеты. В связи с неприемлемой политической ситуацией, сложившейся в республике в общем и в газете в частности, редакция прекращает выпуск "Дело №..." ...", - говорится в сообщении.

Газета "Дело №…" - издаётся 30 лет. Первый номер газеты вышел в свет 7 марта 1991 года. Она была учреждена журналистами Виктором Запольским и Светланой Красильниковой в декабре 1990 года. Они же на протяжении 30 лет являются ее бессменными руководителями. В. Запольский – сегодня остается издателем газеты. С. Красильникова – главный редактор.