В Бишкеке обсудили поставку автобусов на газомоторном топливе из России

Исполняющий обязанности мэра столицы Бактыбек Кудайбергенов встретился с представителями Торгового представительства Российской Федерации в Кыргызской Республике и автомобилестроительного Холдинга "Группа ГАЗ". Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Во встрече приняли участие вице-мэр столицы по транспортным вопросам Русланбек Акылбеков, торговый представитель Российской Федерации в Кыргызской Республике Валерий Латыпов, директор департамента продаж Группы "ГАЗ" Дмитрий Пыжиков, представитель официального дилера продукции Группы ГАЗ в Кыргызстане ОсОО "Вираж" Фархад Досматов, Светлана Антонова консультант торгового представительства Российской Федерации в Кыргызской Республике.

Во время визита состоялось обсуждение возможности поставок автобусов на газомоторном топливе для нужд города Бишкек, а также привлечения финансирования со стороны финансовых структур РФ.

И.о. мэра Бактыбек Кудайбергенов поблагодарил участников за визит и выразил готовность мэрии г. Бишкек рассмотреть возможные пути сотрудничества и поддержать предложение Торгового представительства.

Отметим, что российский автомобилестроительный Холдинг "Группа ГАЗ" специализируется на выпуске техники различной модификации для рынка России и стран СНГ.

Напомним, что в рамках борьбы со смогом в Бишкек поставят 350 автобусов на газе, накануне подписан меморандум о сотрудничестве между мэрией Бишкека в лице управления городского транспорта (УГТ) и компанией "Эко Пассажирские Перевозки".