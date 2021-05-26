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В Бишкеке обсудили поставку автобусов на газомоторном топливе из России

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- Оксана Гут
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Исполняющий обязанности мэра столицы Бактыбек Кудайбергенов встретился с представителями Торгового представительства Российской Федерации в Кыргызской Республике и автомобилестроительного Холдинга "Группа ГАЗ". Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Во встрече приняли участие вице-мэр столицы по транспортным вопросам Русланбек Акылбеков, торговый представитель Российской Федерации в Кыргызской Республике Валерий Латыпов, директор департамента продаж Группы "ГАЗ" Дмитрий Пыжиков, представитель официального дилера продукции Группы ГАЗ в Кыргызстане ОсОО "Вираж" Фархад Досматов, Светлана Антонова консультант торгового представительства Российской Федерации в Кыргызской Республике.

Во время визита состоялось обсуждение возможности поставок автобусов на газомоторном топливе для нужд города Бишкек, а также привлечения финансирования со стороны финансовых структур РФ.

И.о. мэра Бактыбек Кудайбергенов поблагодарил участников за визит и выразил готовность мэрии г. Бишкек рассмотреть возможные пути сотрудничества и поддержать предложение Торгового представительства.

Отметим, что российский автомобилестроительный Холдинг "Группа ГАЗ" специализируется на выпуске техники различной модификации для рынка России и стран СНГ.

Напомним, что в рамках борьбы со смогом в Бишкек поставят 350 автобусов на газе, накануне подписан меморандум о сотрудничестве между мэрией Бишкека в лице управления городского транспорта (УГТ) и компанией "Эко Пассажирские Перевозки".


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URL: https://www.vb.kg/401495
Теги:
мэрия, Россия, Бишкек, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество, автобусы
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Комментарии
Андрей
26.05.2021, 11:46

Вот здорово было бы.А все маршрутки убрать.Только как быть с уже принятым повышением цен на проезд-это во первых.И во вторых-поставка о автобусах на газе звучит достаточно фантастично,учитывая,что они себя-то обеспечить нормальным пассажирским транспортом не могут,да и мы каждый год слышим о поставках автобусов,вот только их до сих пор нет.

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