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В колонии в селе Молдовановка при попытке побега убит осужденный

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- Виктория Гунгер
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В ночь с 25 на 26-мая в 02.40 часов в колонии №27 в селе Молдовановка Чуйской области, осужденные Т.Т., 1963 г.р. и К.И., 1999 года рождения, совершили попытку побега через основное ограждение. Об этом сообщили в ГСИН КР.

Как отмечается, военнослужащий Департамента по охране исправительных учреждений и конвоированию осужденных лиц, обнаружив беглецов в запретной зоне, произвел предупредительный выстрел.

- Но после того, как осужденные проигнорировали предупреждение, открыл огонь. В результате инцидента один осужденный скончался, второй задержан. Они отбывали наказание за особо тяжкие преступления (убийство, изнасилование несовершеннолетних). Беглецы были осуждены на 10 и 21 лет отбывания в местах лишения свободы, - говорится в информации ГСИН.

Оперативная-следственная группа начала расследование по факту попытки побега. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП.


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URL: https://www.vb.kg/401496
Теги:
ГСИН, колонии, побег, убийство, Чуйская область, Кыргызстан
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