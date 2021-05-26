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Агенство гражданской авиации КР ввело в заблуждение граждан Таджикистана?

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- Бакыт Басарбек
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В Кыргызстан не впустили около 200 пассажиров авиакомпании "Сомон Эйр" из Таджикистана. Об этом сообщают таджикистанские СМИ.

По их данным, после посадки самолета в аэропорту Бишкек пограничники заявили, что не пустят граждан Таджикистана в страну.

"В связи с заявлением кыргызских властей о полном перекрытии границ с Таджикистаном, перед полётом мы обратились в Агентство гражданской авиации Кыргызстана, и спросили, отменять рейс или нет. Нам ответили, что никаких ограничений нет, запрет касается только наземных путей и можете прилетать. Поэтому мы прилетели туда и нас действительно пустили в страну и приняли в аэропорту.

Среди 200 пассажиров были 8 иностранных граждан и их в Бишкек впустили. А граждан Таджикистана не впустили, даже транзитных пассажиров, у кого были билеты в другие страны, в том числе в города России. Пограничники показали нам документы, но там не говорилось о воздушных путях. Мы не могли доказать свою правоту, и после 4 разбирательств мы обратно вылетели в Душанбе", - процитировало издание asiaplustj.info представителя авиакомпании.

Между тем, в пресс-службе аэропорта "Манас" пояснили, что это мера применена из-за введения временного ограничения на въезд граждан Таджикистана.

"В связи с временными ограничениями на въезд, пребывание и транзит для граждан Таджикистана на территорию Кыргызстана Пограничная служба КР отклонила пропуск таджикистанцев", - сообщили в ОАО "Международный аэропорт "Манас".


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URL: https://www.vb.kg/401497
Теги:
Таджикистан, Кыргызстан, Аэропорт "Манас"
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Комментарии
кыргызбай
26.05.2021, 11:47

Правильно сделали, пока не успокоятся не стоит транзитом пользоватся.

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Жалоба модератору
Читатель
26.05.2021, 12:34

Могли бы и пропустить в этот раз. Нечего после драки кулаками размахивать. 

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Артур
26.05.2021, 13:43

Я конечно все понимаю, но хоть транзитников могли бы впустить! Запрет распространен только на прибывание на территории КР, а транзитники в другие страны летели, не в КР! 

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Патриот
26.05.2021, 13:57

Зачем нагнетать обстановку ..

И так еле замяли конфликт ..

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Чебурек
26.05.2021, 14:27

Как нападать то без предупреждения,а здесь им видители предупредждение нужно.

Валите лесом.

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Ali
26.05.2021, 14:34

На нас нападают как шакалы, а мы им должны коридор открывать в другие страны?

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