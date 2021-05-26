Агенство гражданской авиации КР ввело в заблуждение граждан Таджикистана?

В Кыргызстан не впустили около 200 пассажиров авиакомпании "Сомон Эйр" из Таджикистана. Об этом сообщают таджикистанские СМИ.

По их данным, после посадки самолета в аэропорту Бишкек пограничники заявили, что не пустят граждан Таджикистана в страну.

"В связи с заявлением кыргызских властей о полном перекрытии границ с Таджикистаном, перед полётом мы обратились в Агентство гражданской авиации Кыргызстана, и спросили, отменять рейс или нет. Нам ответили, что никаких ограничений нет, запрет касается только наземных путей и можете прилетать. Поэтому мы прилетели туда и нас действительно пустили в страну и приняли в аэропорту.

Среди 200 пассажиров были 8 иностранных граждан и их в Бишкек впустили. А граждан Таджикистана не впустили, даже транзитных пассажиров, у кого были билеты в другие страны, в том числе в города России. Пограничники показали нам документы, но там не говорилось о воздушных путях. Мы не могли доказать свою правоту, и после 4 разбирательств мы обратно вылетели в Душанбе", - процитировало издание asiaplustj.info представителя авиакомпании.

Между тем, в пресс-службе аэропорта "Манас" пояснили, что это мера применена из-за введения временного ограничения на въезд граждан Таджикистана.

"В связи с временными ограничениями на въезд, пребывание и транзит для граждан Таджикистана на территорию Кыргызстана Пограничная служба КР отклонила пропуск таджикистанцев", - сообщили в ОАО "Международный аэропорт "Манас".