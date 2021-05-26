"Дерущегося" со светофором подростка сняли на видео в Нур-Султане. Теперь 15-летнему парню грозит административное наказание, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента полиции.

О подростке, ломающем светофор, в полицию сообщили свидетели. Инцидент произошел на улице Карасай батыра возле магазина "Забава".

Момент "нападения" на светофор попал в обзор камер видеонаблюдения Центра оперативного управления. Школьника смогли отследить и задержать.

"Несовершеннолетний доставлен в УП района Сарыарка, куда были приглашены родители подростка.

После профилактической беседы в отношении законного представителя было возбуждено административное производство по статье 435 КоАП. Материал был передан в Специализированный межрайонный административный суд Нур-Султана для принятия решения.

Департамент полиции столицы напоминает об ответственности за совершение хулиганских действий и порчу имущества", - пишет полиция.