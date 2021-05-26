В Жети-Огузском районе от побоев скончался 3-летний мальчик

В Жети-Огузском районе от побоев погиб 3-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По данным ведомства, 15 мая в дежурную часть ОВД Жети-Огузского района поступило сообщение из реанимационного отделения территориальной больницы о том, что примерно в 12:32 часов жители села Кызыл-Суу 38-летний М.Д. и 33-летняя М.Г. привезли в больницу в бессознательном состоянии 3-х летнего мальчика. У ребенка на теле были следы кровоподтеков.

Мальчик был помещен в реанимационное отделение больницы, где не приходя в сознание скончался.

Данный факт был зарегистрировано в ЕРПП ОВД Жети-Огузского района и было начато досудебное производство по ст. 65 (Побои) Кодекса о проступках Кыргызской Республики. Была назначена судебно-медицинская экспертиза. Для установления причин и обстоятельств данного факта, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа районной милиции.

"В ходе опроса свидетелей было установлено, что мать ребенка оставила своей свахе 33-летней М.Г. сына, а сама уехала на заработки в Российскую Федерацию. По словам женщины, которая присматривала за ребенком, 15 мая примерно в 12 часов у ребенка случился приступ, и он упал с лестницы, а кровоподтеки на теле мальчика появилась от того, что она несколько раз ущипнула его", - говорится в сообщении.

По предварительным данным судмедэксперта, ребенок получил закрыто-черепную мозговую травму, тупую травму головы. На основании предварительного заключения досудебное производство было переквалифицировано по ст. 138 ч.3 п.1 (Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

По подозрению в совершении данного факта была доставлена в милицию 33-летняя М.Г., где ей в присутствии адвоката было вручено уведомление о подозрении в нанесении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемая была водворена в ИВС ОВД Жети-Огузского района.

Решением суда в отношении подозреваемой была избрана мера пресечения виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

В рамках досудебного производства ведутся следственные мероприятия и назначены соответствующие экспертизы.