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Из Узбекистана в Кыргызстан пытались провести контрабандный товар

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- Виктория Гунгер
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В период с 25 по 26 мая 2021 года пограничники Айдаркенского пограничного отряда пресекли незаконный провоз контрабандных грузов через государственную границу. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ КР.

Как отмечается, 25 мая 2021 г. пограничный наряд задержал грузовую автомашину под управлением гражданина Кыргызской Республики А.Н., 1988 г.р., который пытался нелегально провезти из анклава Чоңгара (РУз) в Кыргызстан товары сельскохозяйственного назначения без разрешительных документов.

- 26 мая в местности Фум-5 Кадамжайского района Баткенской области пограничный наряд совиестно с сотрудниками ГКНБ КР задержали автомашины Ford-Transit и Hyundai-Porter и 4-х граждан Кыргызстана, которые пытались нелегально провезти на территорию Узбекистана товары народного потребления (телевизоры, фены и плойки) без разрешительных документов. По предварительным данным, стоимость задержанных грузов составила более 340 000 сомов, - говорится в информации.

Как уточняется, после оформления соответствующих документов задержанные и грузы были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/401504
Теги:
контрабанда, Кыргызстан, Погранслужба
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