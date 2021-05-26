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Приложение ДИЛГИРИМ нужно как детям с нарушением слуха, так и их родителям

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане, наконец, начали работать над проблемами детей с нарушением слуха. А их – проблем – достаточно много. Это, в первую очередь, отсутствие доступа к хорошему образованию. И, как следствие, сложности в самореализации и социализации. Маленькие кыргызстанцы с нарушением слуха не могут получить среднее образование в школах, не могут, соответственно, поступить без аттестатов в ВУЗы, получить высшее образование и устроиться на достойную работу.

Первые шаги для решения этих задач сделаны – Общественным Фондом "Technoland" при поддержке ПРООН и ЮНИСЕФ в КР разработано и уже работает мобильное приложение "Дилгирим". Оно помогает маленьким гражданам с нарушением слуха быстро и в увлекательной форме освоить учебный материал.

Приложение "Дилгирим" необходимо не только детям с нарушением слуха, но и их родителям. Об этом сказала директор Республиканской школы-интерната для глухих детей Каныкей Джаманбаева.

По ее словам, долгие годы в Кыргызстане детям с нарушением слуха уделялось мало внимания. Поэтому сотрудники школы с большим воодушевлением восприняли инициативу Общественного Фонда "Technoland".

"Когда к нам пришли с "Technoland" и рассказали о своих хороших помыслах, мы были очень рады. Я считаю, что это приложение необходимо не только детям, но и родителям. Потому что, к примеру, сейчас в пандемию коронавируса, когда школы закрывают на карантин, детям тяжело доносить весь учебный материал. И ученики могут через приложение вместе с родителями повторить, закрепить все, что мы проходили в школе", - отмечает Джаманбаева.

Кроме того, при совместной работе с приложением "Дилгирим" дети с нарушением слуха, их родители и близкие учатся понимать друг друга. Для взрослых, не имеющих проблем со слухом, это как мобильное пособие – несложное и удобное в использовании.

Что важно, приложение разработано как на русском, так и на кыргызском языках, а это тоже способствует взаимопониманию в семьях.

"Меня радует то, что программа разрабатывается на русском и на кыргызском языке. У нас двуязычное обучение детей, а вместе с тем и родителей. Это большой плюс", - говорит директор школы-интерната.

Дело в том, что в специализированных школах хоть и есть уроки кыргызского языка, но полученных знаний недостаточно для овладения им. Выпускники по итогу имеют трудности в общении, порой даже с собственными родственниками.

В мобильном приложении "Дилгирим" пока загружены учебные материалы только для первого класса. Программа разрабатывается вместе с квалифицированными педагогами школ для детей с нарушением слуха.

"Мы разрабатываем уроки согласно учебному плану. По мере составления они добавляются в приложение. Мы уже закончили 1-2 четверть первого класса, теперь работаем над 3-4 четвертью. Каждый раз у нас увеличивается словарный запас, который так необходим для наших детей", - делится достижениями Каныкей Джаманбаева.

Отметим, ранее в рамках проекта "Inno KG", реализованного ПРООН и ЮНИСЕФ в 2020 году, были разработаны три мобильных приложения "Моя семья", "Мой мир" и "Арифметика" на базе дошкольной образовательной программы. Благодаря им малыши с особенностями слуха могут начать в увлекательной форме изучать слова.

"Мобильные приложения, которые были сделаны для детского сада тоже нам очень помогают", - рассказывает педагог, - "У нас в школе есть подготовительные классы. Там дети и их родители впервые знакомятся с нашим приложением. В нем есть такие тематики как семья, посуда, транспорт. В общем все, что необходимо для социализации наших детей".

Так как мобильное приложение для первоклассников с нарушениями слуха создается в Кыргызстане впервые, оно находится в режиме постоянного усовершенствования. Разработчики и педагоги, учитывая потребности учеников, делают все, чтобы облегчить и улучшить их образовательный процесс.

Мобильное приложение "Дилгирим" представляет собой двуязычное картинное пособие по развитию речи для 1 класса школ, где обучаются дети с нарушением слуха. Оно разработано Общественным Фондом "Technoland" при поддержке ПРООН в Кыргызской Республике. Приложение доступно для скачивания на Google Play и App Store.


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URL: https://www.vb.kg/401505
Теги:
дети, Кыргызстан
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