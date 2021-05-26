В Ак-Суйском районе лучших учеников и учителей поощрили денежными призами

В Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области учеников, занявших призовые места на республиканской и региональной олимпиадах школьников, местная районная администрация поощрила денежными призами.

Также благодарственные письма и премии получили и учителя, подготовивших школьников к этим мероприятиям.

Список призеров олимпиад для школьников:

Сезим Мирланова из школы имени Сооронбаева заняла 1 место на школьной олимпиаде по физике.

Аман Бактыбеков из школы имени Алышаева по химии взял 2 место.

Нурай Аскатова из гимназии имени Кирова по химии взяла 3 место.

Айзада Сапаргалиева из школы имени Рахимова по английскому языку – 3 место