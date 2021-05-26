Договор о ЕАЭС будет скорректирован

Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила проект "II Большого Протокола", включающий изменения в Договор о Евразийском экономическом союзе. Теперь документ будет направлен на внутригосударственное согласование.

Как сообщили в ЕЭК, проект "II Большого Протокола" включает более 130 поправок. Они нацелены на устранение пробелов в правовом регулировании, выявленных в ходе правоприменительной практики, приведение к единообразию используемой в Договоре терминологии, наделение Комиссии рядом полномочий и реализацию мероприятий Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года", - отметил министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев.

Так, например, во "II Большой Протокол" включены изменения в статью 97 Договора о ЕАЭС "Трудовая деятельность трудящихся государств – членов". В частности, предлагается исключить действующие ограничения для трудящихся, которые претендуют на работу в сфере педагогической и юридической деятельности в другом государстве Союза. Сейчас они должны пройти установленную законодательством государства трудоустройства процедуру признания документов об образовании.

Также в числе предлагаемых изменений – возможность для трудящихся изменить цель въезда, не покидая территорию государства трудоустройства.

Кроме того, документом предлагается наделить Евразийскую экономическую комиссию полномочиями в части стандартизации, специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер, конкуренции, регулирования деятельности субъектов естественных монополий.