День биоразнообразия: Меньше скота - лучше для природы!

В Бишкеке в Международный день биоразнообразия подвели итоги проекта "Эффективное пастбищное хозяйство и охрана диких животных", а темой всей конференции определили "Управление пастбищами и животным миром в горных районах Кыргызстана, основанное на участии местного населения".

Обсудили основные рекомендации по рациональному использованию пастбищ местными территориальными общинами и населением.

Поскольку Кыргызстан является аграрной страной, важную роль в экономике которой играет животноводство. Пастбища являются одним из основ жизнедеятельности кыргызского народа. Но как местные сообщества должны использовать привычные дары природы, чтобы самим их и не уничтожить?

Директор НАБУ-Кыргызстан Толкунбек Асыкулов говорит о том, что "Улучшение состояния пастбищ повышает продуктивность сельскохозяйственных животных, что, в свою очередь, положительно влияет на социальное состояние жителей республики. В целом, природные пастбища и сенокосные угодья занимают более 87% площади всех сельскохозяйственных угодий Кыргызстана, что и определило структуру и специализацию сельского хозяйства, основой которого и в перспективе остается животноводство.

- Экологическая проблема высокогорий порождает экономическую. Иными словами прогрессирующая деградация пастбищ и низкая урожайность является одним из главных факторов, сдерживающих дальнейшее развитие животноводства. Нужно отметить, что с увеличением поголовья скота в Кыргызстане страдает биологическое разнообразие, поэтому в данном проекте нам было важно заинтересовать местных жителей в сохранении природы и провести комплексные научные исследования, антибраконьерские и экообразовательные мероприятия в высокогорьях Кара-Кужура", - отмечает директор NABU-Кыргызстан Толкунбек Асыкулов.

Напомним, что нерациональное использование пастбищ приводит к их деградации, лишает корма, как домашних, так и диких животных. Есть риски заражения диких животных от домашнего скота.

- На эти темы мы провели тренинги среди пастбищепользователей, провели работу по оцифровке зон обитания диких животных и составили карты деградации пастбищ и методику оценки состояния пастбищ. Нужно активно вовлекать и ветеринаров, - сказал в своем выступлении координатор проектов по управлению пастбищами и лесами ОФ CAMP Алатоо Жыргал Кожомбердиев.

- Было важно изучить природный капитал высокогорных лугов для разработки технико-экономических обоснований развития животноводства с соблюдением принципов рационального природопользования, - добавил эксперт проекта Штефан Михель.

Так, в рамках проекта было образовано местное ОО "Кара-Кужур", из числа представителей местного населения, которые будут проводить работу по сохранению животного мира в своем регионе. На конференции референт отдела международной охраны видов Евразии Катя Каупиш передала ОО "Кара-Кужур" автомашину Honda CR-V для проведения природоохранных мероприятий в регионе.

- Опыт других стран показывает, что наиболее эффективным и долгосрочно успешным путем сохранения биоразнообразия и устойчивого управления природными ресурсами является непосредственное привлечение местных пользователей в сохранение и использование ресурса. Местные пользователи, имеющие реальную пользу и одновременно право предотвратить использование другими лицами, стимулированы и сами заинтересованы охранять, восстановить и устойчиво использовать ценные виды животных и растений. Успешные примеры, касающиеся козерога и мархура, как и другие виды животных существуют уже в Пакистане и в Таджикистане, - поделился директор ОФ "Фонд Илбирс" Заирбек Кубанычбеков.

На конференции приняли участие представители госструктур: Госагенство лесного хозяйства и Департамента пастбищ и племенного животноводства Министерства сельского, водного и лесного хозяйства КР, природоохраные НПО (Фонд Илбирс, Camp Ala-Too), пастбищные комитеты ("Лахол/Жер Кочку", ассоциация "Кыргыз Жайыты", ОО "Кара-Кужур", община "Ак-БулунЭко", ОО "Жамаат-Соок", Общество охотников и рыболовов Нарынской области, микрозаповедни "Байбоосун").

За время работы проекта было проведено много встреч, акций, эко-действий к примеру, в целях повышения осведомленности пастухов об устойчивой позиции яков, был создан экологический образовательный центр. В 2018 году была организована ознакомительная поездка кыргызских яководов в Германию. Участники поездки встретились с фермерами из Баварии, один из них занимается разведением яков, число которых достигает 70 голов, другой – разведением оленей, их у него – 200 голов. А на встрече с производителями молочной продукции наши яководы посмотрели как организована работа ферм Германии. Некоторые идеи немецких фермеров было предложено реализовать в Кыргызстане.