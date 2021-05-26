В Ташкенте отличники школ будут получать стипендии

В Ташкенте с нового учебного года лучшие ученики школ будут получать стипендию хокима в размере 500 000 сумов (около 50 долларов) ежемесячно, сообщает издание centralasia.media.

Об этом глава Ташкента Джахонгир Артыкходжаев заявил 25 мая в ходе встречи с молодёжью в рамках фестиваля "Движение пяти инициатив".

По словам Джахонгира Артыкходжаева, во всех столичных школах стипендию смогут получить по пять учеников, которые проявили себя в математике, физике, биологии, химии и иностранных языках.

Каждому ученику в месяц будет выплачиваться по 500 000 сумов, а его преподавателю - по 1 млн сумов (около 100 долларов).