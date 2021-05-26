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Жээнбековы подали в суд на Аспекова. Сумму иска просят передать в детдом

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- Бакыт Басарбек
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В окружении экс-президента Сооронбая Жээнбекова подтвердили VB.KG, что уже подали исковое заявление в суд о защите чести, достоинства, деловой репутации по заявлению Мелиса Аспекова.

Как известно, Мелис Аспеков посредством социальных сетей распространял заявление о том, что Сооронбай Жээнбеков и Асылбек Жээнбеков якобы профинансировали выборную кампанию Садыра Жапарова в размере 10 млн долларов. Позже это заявление было растиражировано рядом интернет-сайтов.

Позже Жээнбековы заявили, что данное заявление Аспекова - наглая ложь, и что они намерены подать в суд на него за клевету.

Жээнбековы просят суд признать не соответствующим действительности и порочащими их честь, достоинство и деловую репутацию публичное заявление Аспекова, опубликованное на интернет-сайтах о том, что "Садыр Жапаров на президентские выборы взял у Жээнбековых $10 млн".

А также взыскать с ответчика Аспекова денежную компенсацию причиненного морального вреда в сумме 1 млн сомов.

Указанную сумму Жээнбековы просят после вступления решения суда в силу перечислить одному из детских домов в республике.


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URL: https://www.vb.kg/401520
Теги:
Асылбек Жээнбеков, Сооронбай Жээнбеков, суд, Кыргызстан
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