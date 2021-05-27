Апас Джумагулов: Горам у села Беш-Кунгей грозит опасность

Бывший премьер-министр КР, доктор геолого-минералогических наук Апас Джумагулов предоставил эксклюзивно для VB.KG свою статью о проблемах гор у села Беш-Кунгей Аламудунского района и так4же эксклюзивные соответствующие фотографии. В статье, в частности, говорится о следующем.

- Убежден, что гости нашей столицы, Бишкека, и естественно, все мы с вами, бишкекчане, гордились и гордимся панорамой величественных горных вершин Тянь-Шаня, кыргызского Ала-Тоо с вечными ледниками, зелеными альпийским лугами, крутыми склонами, глубокими ущельями и, конечно, бурными горными речками. Панорамой гор мы любуемся в течение всего года, особенно в ясную погоду, а погода нас не обижает, - отмечает Апас Джумагулов.

Экономические, эстетические, культурно-просветительские и другие вопросы жизни Бишкека и Аламудунского района в той или иной степени связаны с прилегающими к столице плоскогорьем Басболток, горами Байтик и Беш-Кунгей, разделенные реками Ала-Арча и Аламедин.

Эти уникальные горные образования, возвышающиеся над городом Бишкек и в целом над Чуйской долиной - бесценное достояние, влияющее на микроклимат, розу ветров и вообще на воздушную среду.

Бывая в этих местах, горожане любуются первыми подснежниками, а позже огромными коврами красных маков, трудно описываемым разноцветьем, все выше и выше забирающемся весной в предгорья и к вершинам гор.

Однако эти горные массивы оказались в опасности, особенно горы у села Беш-Кунгей.

Если совершить туда короткую поездку по несложному маршруту, каждому можно сделать однозначные выводы. По улице 7 апреля, что в юго-восточной части города Бишкек, едем на юг, проезжаем села Кок-Джар и Беш-Кунгей. Не доезжая немного до села Таш-Мойнок, возвращаемся обратно до села Беш-Кунгей. Едем медленно, внимательно всматриваясь на огромную, до обидного изрезанную дорогами, карьерными путями, канавами гору.

Видим у подножья горы огороженный высоким забором действующий дробильно-сортировальный заводик. Ближе к селу склады сыпучих материалов. – видимо, бетонный заводик. Тут же тянутся хоздворы, идет дорога, окаймляющая гору дорога, выполненная без какой-либо планировочной работы. Часть дороги, окаймляющая некогда гору, оказалась произвольно перемещена, безжалостно врезалась в тело горы.

Неподалеку можно увидеть разрушенную часть горы и карьером наверху. На полпути к верхнему карьеру можно увидеть другой карьер – якобы закрытый, но в реальности – работающий. То есть можно ознакомиться с отношением к природе хозяйственных руководителей, местных органов власти и лиц, выдавших лицензию на разрушение гор и предгорий, в том числе работников охраны природы.

Горы у села Беш-Кунгей, как и все соседние, образовались миллионы лет назад в результате крупных тектонических подвижек, сдвигов, подъемов и опусканий. Сегодня мы любуемся как бы итогами горообразовательных процессов, красотой гор.

Но мы видим и карьерные дороги, сами карьеры, изрезанную гору, а внизу - заводики по переработке продуктов разрушения горы. Невольно приходим к мысли, какие все же мы, люди, неблагодарные природе. Когда речь идет о личном, готовы изрезать горы котлованами, и это рядом с населенными пунктами, с Бишкеком.

А ведь так и было запланировано - снести гору, работы начались инофирмой в огромных масштабах. Взрывали горы, оставив карьеры, котлованы, ни в малейшей степени не рекультивированых, в полном смысле заброшенное хозяйство.

Сколько энтузиастам пришлось с 2017 года прошагать коридоров власти, сколько раз встречаться с руководителями высоких ведомств, где только возможно использовать высокие трибуны с одной целью - прекратить уничтожение горы!

И удалось усилиями многих активистов села, района и области, работников охраны природы, остановить масштабные работы, закрыть северный и южный карьеры.

Но так и не удалось полностью остановить добычу стройматериалов в карьерах. Да и остановленные карьеры не приведены к элементарным требованиям правил. Многое мы навсегда потеряли, и уже никогда не вернем первозданное состояние.

Действующий карьер представляет собой огромную работающую площадку по добыче сырья методом пирога. А гора шаг за шагом по уступам исчезает.

Второй огромный карьер почти на самом верху горы, временно не работает, находится в ожидании возвращения бригады, техника на месте.

Увы, к настоящему времени четыре из пяти беш-кунгейских скал, именем которых названа село Беш-Кунгей, уже не существуют. У пятой скалы сегодня находится, как видим, второй карьер. Это скала среди местного населения называется Бучук-Жар. На самом верху скалы на узких площадочках снимались эпизоды фильма выдающегося кинорежиссера, народного артиста СССР Болота Шамшиева "Восхождение на Фудзияму".

Скала Бучук-Жар хорошо просматривается из города Бишкек, от окраины города находится всего около 4 километров по прямой. Карьер со стороны города как бы спрятан за тонкой перемычкой скалы, и она скоро с углублением этого второго карьера так же разрушится и никогда мы и наше молодое поколение не увидим Бучук-Жар.

Третий, один из основных действовавшихся до недавнего времени карьеров располагается на южном склоне горы Беш-Кунгей в местечке Таш-Кокту в 600 метрах от действующего гравийно-сортировочного завода. Данный южный карьер внушительного размера, особенно по проведенным подготовительным работам, высота изрезанной части горы не менее 200 метров и ширине не меньше. Глубокий карьер выглядит как заброшенное хозяйство, не огорожен. Не видно следов каких-либо работ по рекультивации. Страшен карьер и просто с точки зрения безопасности людей.

Надо отметить, предгорья горы Беш-Кунгой, так же, как и в плоскогорье Басболток, имеют в потенциальное экономическое значение.

Первое. Беш-Кунгейские горы испокон веков были пастбищами, особенно зимними и ранне- весенними.

Значительную часть южного склона, в том числе и богарные земли, как и богарные земли Басбольтока, постепенно шаг за шагом можно и нужно охватить капельным орошением и превратить в высокоурожайные земли, и не только ровные богарные склоны, но и более высокие южные предгорья под косточковые и другие доходные культуры.

- Это, конечно, реальная перспектива. И, мне думается, не столь далекого будущего. Поэтому мы не должны допустить сноса горы, создания многочисленных карьеров. Надо сохранить богару, в том числе на Басболтоке, - призывает Джумагулов.

Исходя из всего вышеизложенного, защитники природы обращались с письмом к руководству Правительства КР и к директору Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства с просьбой принять незамедлительные письменные обязательные решения о полном прекращении в любой форме разрушения горы Беш-Кунгей и ее разработки для добычи сырья гравийно-сортировочным заводам. Разрушение горы непременно приведет к изменению микроклимата и к ухудшению экологического состояния Бишкека и прилегающих районов Чуйской области.

- В порядке небольшой исторической справки напомню: попытки построить здесь гравийно-сортировочный завод и несколько крупных карьеров на Беш-Кунгейской горе были еще до 1995 года. Более того, в 1996 году, до моего избрания председателем Правительства, один завод был уже начат строительством. Интересно, как ответили авторы проекта тогда на мой вопрос, на сколько лет этой горы хватит, чтобы работал ваш завод, это примерно 15-20 лет, и горы не будет, – рассказывает Апас Джумагулов

- Да, горы не будет, начнем дальше двигаться на восток по этой гряде гор, - вот такой циничный ответ был дан Джумагулову!

К сожалению, на многие экологические и другие вопросы ответов вообще не было. Они и не могли быть. Вопросы не изучались. Есть сырье - начали строить.

- Мы этого не могли допустить. Остановили стройку. С сырьем решили по-другому и в другом районе. Гора была спасена, - отмечает Апас Джумагулов.

Сегодня требуются ответы на следующие вопросы насчет последствий карьерной разработки близ села Беш-Кунгей. Какие могут быть изменения розы ветров здесь и в Бишкеке? Каково влияние вероятного уничтожения горы на ледники и гидрологическую обстановку рек в регионе, особенно на реки Аламедин и Ала-Арча?

- Уничтожение горы Беш-Кунгей непременно, на мой взгляд, повлияет на перераспределение воздушных потоков и приведет к прорыву теплого воздуха в наши предгорья и горы, - предупреждает экс-премьер-министр, доктор геолого-минералогических наук Апас Джумагулов.