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Поступить в вуз, не выходя из дома

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- Н Крайнова
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Результаты Общереспубликанского тестирования будут известны после 20 июня, а в начале июля стартует приемная кампания в вузы Кыргызстана.

Второй год подряд прием в вузы будет проходить в режиме онлайн из–за ситу-ации с коронавирусом. Раньше абитуриенты приходили в вуз и опускали отрывные талоны в специальные урны, затем талоны изучала приемная комиссия. Пандемия внесла свои коррективы: этим летом абсолютно все документы абитуриенты могут подавать на сайт www.2020.edu.gov.kg. Этот же сайт использовался в прошлом году. Но в Минобразе сообщают, что саму систему доработали и модернизировали.

- В прошлом году абитуриенты для идентификации присылали на этот сайт фотографии паспорта, аттестата, сертификата ОРТ, справок об инвалидности. Весь этот объем информации занимал много места в системе и мог замедлять работу сайта. Поэтому мы решили максимально автоматизировать процесс. Теперь все данные поступают напрямую из министерств в виде электронных данных. Минздравсоцразвития делает базу данных по ЛОВЗ, Госагентство по делам молодежи, физкультуры и спорта - по победителям спортсоревнований и спортсменам–разрядникам, Минобразования - по аттестатам и победителям олимпиад, - сообщила корреспонденту "ВБ" главный специалист управления профессионального образования Минобразования и науки Айнура Асан кызы.

От абитуриента требуется выбрать на сайте учебное заведение, направление, профиль обучения и подать электронный талон ОРТ. Все остальные данные о нем будут уже находиться в его личном кабинете.

- Полноценно сайт начнет работать после объявления первого тура приемной кампании в начале июля. Или, возможно, откроем в июне, чтобы абитуриенты начали регистрироваться, создавать личные кабинеты, могли ознакомиться с информацией о вузах, - говорит Асан кызы.

В Минобразе добавили, что прием абитуриентов в режиме онлайн обеспечивает безопасность поступающих, исключает их массовое скопление в университетах. Раньше молодым людям из регионов приходилось приезжать, например, в Бишкек или Ош, чтобы сдать документы. А сейчас вся необходимая информация есть на сайте, никуда ехать не надо.

В этом году, если эпидситуация будет благоприятной, то вузы для посетителей будут открыты. Здесь можно получить информацию об учебном заведении, о направлениях, об условиях обучения. Но прием документов и зачисление будут проводиться только через портал.

Многие абитуриенты переживают, что в онлайн–режиме возникнут коррупционные схемы, что будут "продвигать блатных". В Минобразования отрицают такую вероятность.

- Продвинуть кого–то без очереди с низкими баллами ни технически, ни организационно невозможно. В режиме реального времени каждый абитуриент, после того как зарегистрируется, может видеть свою позицию в рейтинге. В систему попадают те баллы, которые нам предоставляет Центр оценки в образовании и методов обучения. Система настроена таким образом, что те, у кого баллы выше, они и на нашем сайте в списке поступающих должны быть выше. Так что продвинуть кого–то невозможно, - уверяет специалист Минобраза.

Каждый абитуриент может в первом туре использовать один талон на бюджетную форму обучения и один талон на контрактную. Их можно подать в разные вузы.

После того как дадут официальный старт первому туру, все заявки будут рассмотрены приемными комиссиями в самих вузах. Тем, кто подходит по требованиям, отправят первые одобрения на зачисление. Заявитель должен подтвердить желание быть зачисленным по выбранной специальности.

Результаты ОРТ не требуются для поступления в вузы культуры и искусства, а также на специальности, связанные с физической культурой и спортом. Здесь будут вступительные испытания в обычном режиме. Эти заведения должны обеспечить соблюдение всех санитарных норм для абитуриентов.


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URL: https://www.vb.kg/401523
Теги:
абитуриент, вуз, Кыргызстан
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