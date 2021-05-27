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МИД Таджикистана просит граждан воздержаться от любых поездок в Кыргызстан

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В связи с решением Кыргызстана о полном закрытии границ, МИД Таджикистана просит граждан республики отказаться от любых поездок в Кыргызстан или транзитного следования в другие страны через территорию этой страны.

В обращении МИД Таджикистана отмечается, что "распоряжение Кабинета министров Кыргызской Республики №12-р от 21 мая 2021 года было принято без предварительного уведомления".

"Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Республики Таджикистан, занимающимся грузовыми и пассажирскими перевозками любым видом транспорта, не рекомендуется использовать территорию Кыргызской Республики, а осуществлять их посредством альтернативных маршрутов через третьи страны", - отмечается в обращении.

Граница между двумя странами была закрыта из-за пандемии ещё в марте 2020 года. Однако с соблюдением эпидемиологических требований ее могли пересекать автотранспорт с грузами, а также некоторые граждане Таджикистана. Например, те кто после открытия авиасообщения между Россией и Кыргызстаном пользовались этими авиарейсами для возвращения на родину из-за более дешёвых билетов.

В случае нарушения прав ил и проявления предвзятого отношения к гражданам Республики Таджикистан на территории Кыргызстана, МИД республики рекомендует обращаться на горячую линию посольства Таджикистана в Бишкеке по номерам +996500442211 и +996312511637.

О прекращении движения на границе с Таджикистаном до решения проблемных вопросов заявил председатель Кабинета министров Кыргызстана Улугбек Марипов 23 мая на встрече с жителями приграничных районов.

Позже кыргызские СМИ сообщили, что в соответствии с постановлением Кабмина введены временные ограничения на въезд/выезд, пребывание, передвижение и транзитный проезд по территории Кыргызстана для граждан Таджикистана. Также ограничен пропуск товаров и транспортных средств в/из Таджикистана в пунктах пропуска, расположенных на кыргызско-таджикском участке границы.

Исключение составляют:

- сотрудники дипломатических представительств Кыргызстана и Таджикистана и члены их семей.

- сотрудники дипломатических представительств иностранных государств, международных организаций и члены их семей, а также официальные лица Кыргызстана и Таджикистана при заблаговременном согласовании с компетентными органами КР.

Конфликт местных жителей приграничных районов Кыргызстана и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. В столкновениях между кыргызскими и таджикскими пограничниками погибли более 50 человек с обеих сторон, более 300 - пострадали.

Также отмечается, что граждане Кыргызстана, находящиеся на территории Таджикистана, могут вернуться в Кыргызстан, а граждане Таджикистана, находящиеся на территории Кыргызстана, могут выехать в Таджикистан через пункты пропуска на кыргызско-таджикской границе.

По некоторым данным, на таджикско-кыргызской границе застряли фуры с грузами для Таджикистана. На 14 мая их было 57. После этого ни одна сторона не предоставила какие-либо цифры по застрявшим фурам.

Источник: asiaplustj.info


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URL: https://www.vb.kg/401524
Теги:
граница, Таджикистан, Кыргызстан
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Комментарии
гость
27.05.2021, 09:55

о простите у меня к ним предвзятое отношение

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