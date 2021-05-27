Состоялся предпремьерный показ спектакля "Журавли летят над Хиросимой". Постановку представили детско-юношеский театр "Республика ШКИД".

В процессе создания был использован ряд литературных материалов посвященных атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки, а также руководитель театра Бакыт Койкелов и режиссер Дмитрий Сушко посмотрели документальные фильмы советского и зарубежного производства, посвященные этой тематике.

Практически все костюмы – военную форму и японские кимоно актеры находили сами: шили на заказ, искали взаймы у других театров и творческих объединений, покупали на рынках и брали в салонах на прокат.

- Этот спектакль особый для нас, мы хотим мира во всем мире и с его помощью хотим пробуждения чувства гуманности, солидарности и сострадания друг к другу. Своим спектаклем мы хотели бы показать ужасающее лицо войны, ее страшный облик, калечащий все человечество и призвать людей не допустить новых глобальных конфликтов, - говорит режиссер и актер театра Дмитрий Сушко.

Все желающие смогут увидеть спектакль в июне.