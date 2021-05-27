Коммунальные службы Бишкека приводят в порядок сквер Физкультурный

В сквере Физкультурном, расположенном на пересечении улиц Байтик Баатыра и Ахунбаева, ведется замена аварийных участков тротуаров, а также проводится дополнительная установка точек наружно освещения.

Как известно, изначально аллеи парка были выложены бетонной плиткой большого размера, которая была популярным строительным материалом во времена СССР. Однако, не смотря на свою долговечность, она местами все же начала приходить в негодность. А потому еще в прошлые годы столичные власти уже проводили ремонт некоторых тротуаров, заменив плитку на современную брусчатку такого же серого цвета.

Нынешний ремонт более масштабный. Как рассказали представители муниципального предприятия "Тазалык", которые проводят основную часть работ, замене подвергаются те участки аллей, которые пришли в негодность. На этот раз вместо серой брусчатки используется разноцветный строительный материал. Из-за этого бросаются в глаза стыки советской плитки с обновкой. Кроме того, сооружаются новые отрезки тротуаров там, где горожане уже протоптали тропинки.

Параллельно ведется обрезка аварийных деревьев и веток. А муниципальное предприятие "Бишкексвет" устанавливает дополнительные точки наружного освещения в тех местах сквера, которые плохо освещены.

По сообщению коммунальщиков, работы должны закончиться 10-12 июня.

Несмотря на ремонт, горожане все равно посещают рекреационную зону. Увидев, что ведется фотосъемка, к корреспондентам VB.KG обратилась женщина, прогуливающаяся с маленьким ребенком.

- Вы не могли бы донести до столичных властей, что в парке нет урн для мусора, - сказала горожанка. – Элементарно бумажку некуда выбросить. А людей здесь всегда много, даже в будние дни, не говоря уже о выходных. Мамаши с детьми постоянно гуляют. И очень не хватает туалета. Не думаю, что это такая большая проблема, установить его на территории сквера. Тем более подходящих мест со стороны Физкультурного института полно.

Другие горожане обратили наше внимание на то, что турники, имеющиеся на площадке для воркаута в юго-восточном углу сквера, погнулись.

- Я первый раз такое вижу, - рассказал один из тренирующихся там мужчин. - Это какое должно быть некачественное железо, если гнется под весом человеческого тела. Не видел ни одного погнутого советского турника на многочисленных школьных площадках. Ну если только специально их не портить, чем порой промышляют вандалы. Пусть коммунальщики проведут замену гнутых снарядов.