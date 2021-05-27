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В Бишкеке и Чуйской области пресечена деятельность майнинг-ферм

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- Виктория Гунгер
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Государственным комитетом национальной безопасности КР в рамках проводимой работы по демонтажу коррупционных проявлений в энергетическом секторе, а также с учетом существенного дефицита электроэнергии в республике была пресечена незаконная деятельность майнинг-ферм (производство по добыванию криптовалюты), которая наносит колоссальный ущерб электрическим сетям Кыргызстана. Об этом сообщили в ГКНБ КР.

Как отмечается, на территории Бишкека и Чуйской области установлены крупные промышленные объекты, которые незаконно предоставляют электроэнергию для деятельности майнинг-ферм.

- Последние получают сверхприбыль от потребления электроэнергии, и в последующем производятся выпадения из доходной части республиканского бюджета. По данному факту ГСУ ГКНБ КР зарегистрированы материалы досудебного производства, - говорится в информации.

В рамках уголовного дела изъято около 2000 единиц оборудования для организации майнинга по следующем адресам:

  1. Чуйская область, Иссык-Атинский район, с.Дружба;
  2. г.Бишкек, промышленные объекты по ул.Чокана Валиханова;
  3. г.Бишкек, промышленные объекты по ул.Табалдиева;
  4. г.Бишкек промышленные объекты на территории СЭЗ ;
  5. г.Бишкек завод "Фрунзе", ул.Интергельпо;
  6. г.Бишкек, частный объект по ул.Чокана Валиханова.

- В настоящее время ГКНБ КР продолжается работа по установлению всех причастных лиц, участвующих в противоправной деятельности. Ведется следствие, - добавили в ГКНБ КР.


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URL: https://www.vb.kg/401529
Теги:
ГКНБ, отключение электроэнергии, энергетика, Кыргызстан
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