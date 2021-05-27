В Бишкеке и Чуйской области пресечена деятельность майнинг-ферм

Государственным комитетом национальной безопасности КР в рамках проводимой работы по демонтажу коррупционных проявлений в энергетическом секторе, а также с учетом существенного дефицита электроэнергии в республике была пресечена незаконная деятельность майнинг-ферм (производство по добыванию криптовалюты), которая наносит колоссальный ущерб электрическим сетям Кыргызстана. Об этом сообщили в ГКНБ КР.

Как отмечается, на территории Бишкека и Чуйской области установлены крупные промышленные объекты, которые незаконно предоставляют электроэнергию для деятельности майнинг-ферм.

- Последние получают сверхприбыль от потребления электроэнергии, и в последующем производятся выпадения из доходной части республиканского бюджета. По данному факту ГСУ ГКНБ КР зарегистрированы материалы досудебного производства, - говорится в информации.

В рамках уголовного дела изъято около 2000 единиц оборудования для организации майнинга по следующем адресам:

Чуйская область, Иссык-Атинский район, с.Дружба; г.Бишкек, промышленные объекты по ул.Чокана Валиханова; г.Бишкек, промышленные объекты по ул.Табалдиева; г.Бишкек промышленные объекты на территории СЭЗ ; г.Бишкек завод "Фрунзе", ул.Интергельпо; г.Бишкек, частный объект по ул.Чокана Валиханова.

- В настоящее время ГКНБ КР продолжается работа по установлению всех причастных лиц, участвующих в противоправной деятельности. Ведется следствие, - добавили в ГКНБ КР.