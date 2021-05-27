В Бишкеке и Чуйской области пресечена деятельность майнинг-ферм

Государственным комитетом национальной безопасности КР в рамках проводимой работы по демонтажу коррупционных проявлений в энергетическом секторе, а также с учетом существенного дефицита электроэнергии в республике была пресечена незаконная деятельность майнинг-ферм (производство по добыванию криптовалюты), которая наносит колоссальный ущерб электрическим сетям Кыргызстана. Об этом сообщили в ГКНБ КР.
Как отмечается, на территории Бишкека и Чуйской области установлены крупные промышленные объекты, которые незаконно предоставляют электроэнергию для деятельности майнинг-ферм.
- Последние получают сверхприбыль от потребления электроэнергии, и в последующем производятся выпадения из доходной части республиканского бюджета. По данному факту ГСУ ГКНБ КР зарегистрированы материалы досудебного производства, - говорится в информации.
В рамках уголовного дела изъято около 2000 единиц оборудования для организации майнинга по следующем адресам:
- В настоящее время ГКНБ КР продолжается работа по установлению всех причастных лиц, участвующих в противоправной деятельности. Ведется следствие, - добавили в ГКНБ КР.