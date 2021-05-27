В Бишкеке стартуют международные турниры по конному спорту

Несколько крупных международных турниров по конкуру (одному из видов конного спорта) пройдут в Бишкеке с 27 по 30 мая. В них за победы будут бороться представители Казахстана, Узбекистана, Беларуси, России и нашей страны.

Как сообщил корреспонденту VB.KG президент Федерации конного спорта Кыргызстана Садыр Мамытов, нынешние соревнования пройдут по другой, более сложной формуле. "Раньше в розыгрыше центральноазиатского этапа Кубка мира, - подчеркнул он, - участвовали только всадники из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Соревнования проводились поочередно в Ташкенте, Бишкеке и Алматы, победитель трехраундного турнира получал путевку на участие в финальной стадии Кубка мира. В прошлом году по инициативе Международной федерации конного спорта была создана Евразийская лига. К нам присоединились представители России и Беларуси. Поэтому впервые сначала состязания пройдут в столицах центральноазиатских республик, затем в России, и только после этого состоится финал Евразийской лиги по конкуру. Победитель этого турнира получит право участвовать в финале Кубка мира. То есть, количество турниров увеличивается - и это хорошо. У конников будет больше состязаний, в которых они смогут продемонстрировать свой талант".

Расписание бишкекских состязаний выглядит так: сегодня, 27 мая, в 14.00 состоится розыгрыш Кубка А. Хашимахунова, в котором спортсменам и их питомцам предстоит преодолеть препятствия высотой в 120 сантиметров в две фазы. В 16.00 пройдут соревнования под названием "Кубок "Hyundai", высота барьеров будет установлена в пределах 140 сантиметров.

28 мая в 10.00 стартует основной турнир:"Кубок мира"Гран-при" (высота барьеров составит 140-150 сантиметров), а в 14.00 - розыгрыш Кубка "Имарат "Прогресс),где барьеры будут несколько ниже - 125-130 сантиметров.

29 мая в 10.00 - розыгрыш Кубка "Умут и К" (высота барьеров -130 сантиметров), а в 14.00 - розыгрыш Кубка "Кортекс" - (100см).

В заключительный день соревнований пройдет еще один очень важный и популярный турнир - Кубок Нации, Барьеры будут установлены на высоте в 120-145 сантиметров. И завершит бишкекский цикл соревнований - розыгрыш Кубка "Averspay". Высота барьеров будет не очень большой - всего 110 сантиметров, но этот турнир, как и розыгрыш Кубка А. Хашимахунова, пройдет в две фазы. Начало состязаний - в 15.00.

Любители конного спорта, которые придут на эти соревнования, будут приятно удивлены изменением внешнего вида конкурного поля. Вместо обычного речного песка на поле уложен геотекстиль и кварцевый песок, обновлены трибуны, возведено здание для судей. Словом, все сделано согласно требованиям Международной Федерации конного спорта.

И в заключении сообщим: месяц назад в Ташкенте прошел первый этап розыгрыш Кубка мира. Сборная Кыргызстана заняла второе общекомандное место, пропустив вперед узбекистанцев, а в индивидуальном зачете наш конник Ринат Галимов на лошади по кличке Коко-Поло стал победителем состязаний в столице Узбекистана. Так что борьба между конкуристами в Бишкеке будет еще более острой.