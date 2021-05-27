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Четыре года обещаний. Жители Кок-Жара обратились к Садыру Жапарову

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- Виктория Гунгер
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В редакцию VB.KG обратился житель улицы Кольбаева, села Кок-Жар, Аламудунского района, Чуйской области Эрмек Таласбаев. По его словам, несмотря на все заверения местных властей, уже четвертый год не решается вопрос с обеспечением жителей питьевой водой.

По его словам, еще в 2017 году визит на место проблемы заместителя начальника Аламудунского госсанэпиднадзора Э.Д. Жапарбекова, главного специалиста Аламудунской районной госадминистрации Б.А. Абышкаева, главы Кок-Жарского айыл окмоту Э.А. Чакибаева, начальника СООППВ "Булак-Азык" Э.А. Джумалиева результатов не дал.

В отчаянии житель села Кок-Жар обратился с открытым письмом к президенту КР Садыру Жапарову, главе Кабмина Улукбеку Марипову, главе Министерство сельского, лесного и водного хозяйтсва КР, главе Аламудунской райгосадминистрации, и главе Кок-Жарского айыл окмоту Кок-Жарского айыльного аймака.

В письме-обращении говорится:

"Обращаюсь к Вам уже не в первый раз, и даже не во второй, в связи с тем, что у нас так и не решилась проблема с водой. Хотя до этого нас заверяли, что проблема с постоянной подачей воды в скором времени решится (с тех пор прошло ровно 4 года). Но, к сожалению, каждый год повторяется одно и тоже. За последние 7 дней воду дали только в один день на 2 часа, остальные дни воды вообще не было. При неоднократном обращении к сотруднику компании СООППВ "Булак-Азык", его зовут Аман, отвечающей за водоснабжение нашего села, давались обещания включить.

Однако сделано это не было. Объясняли тем, что забыли или не дошли до колодца, и скоро включат, но снова забывали.

Это повторялось в течение 5 дней, с одними и теми же отговорками. Возникает ощущение, что указанный сотрудник специально вводит в заблуждение. Есть подозрение, что воду подают на соседнюю улицу Алапаева за дополнительное вознаграждение сотрудника СООППВ "Булак-Азык". Сейчас нам уже официально заявил сотрудник СООППВ "Булак-Азык", что вода будет подаваться по графику: один день на Алапаева, и один день на Кольбаева, по графику (но, это тоже не выполняется).

Нас просили поставить счетчик для воды, чтобы решить проблему, мы поставили за свой счет. Также регулярно платим за воду, в среднем по 400 сом в месяц (было бы хорошо проверить тарифы). Также было бы хорошо сделать возможность оплачивать счета электронно, а не по старинке.

Просим дать чёткое объяснение причины отключения воды.

Также просим обратить ВНИМАНИЕ и разобраться в данном вопросе, решив проблему с водой. Неужели надо собирать подписи всех жителей села для того, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, а также митинговать и перекрывать улицу Алма-Атинскую? Неужели нельзя решить вопрос цивилизованно?!".

Местные жители очень надеяться, что на этот раз их "водяной" вопрос наконец будет взят под контроль и решен.


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URL: https://www.vb.kg/401534
Теги:
вода, президент, Кыргызстан, Улукбек Марипов, Садыр Жапаров
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