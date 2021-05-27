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Завладел шестью тоннами риса. Задержан подозреваемый в мошенничестве

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- Виктория Гунгер
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Оперативниками столичной милиции задержан подозреваемый в мошенничестве. Об этом сообщили в УВД Ленинского района.

Как отмечается, 24 ноября 2020 года в УВД Ленинского района Бишкека обратился гражданин М.А. с просьбой принять меры в отношении малознакомого "К.".

- 24 сентября 2020 года он, войдя в доверие, завладел шестью тоннами риса стоимостью 682 тысячи 300 сомов. Мужчина пообещал, что вернет денежную сумму в скором времени. Но после скрылся. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района и начато досудебное производство по статье 204 (мошенничество) УК КР, - говорится в информации.

Оперативниками криминальной милиции УВД Ленинского района задержан подозреваемый в совершении мошенничества А.К., 1981 года рождения. Он в порядке статьи 98 УПК КР водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

Ленинским райсудом в отношении подозреваемого избрана мера пересечения в виде ареста с содержанием в СИЗО-1 Бишкека сроком на один месяц.

- Внимание! Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленника и владеющих какой-либо информацией, просим сообщить по следующим номерам телефонов: 0 (312) 352-947, 0 (312) 654-494, 0 (500) 404-060, 0 (779) 010-923 и 102, - добавили в УВД Ленинского района.


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URL: https://www.vb.kg/401538
Теги:
ГУВД, УВД, Ленинский район, мошенничество, Кыргызстан
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