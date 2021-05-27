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Житель Ысык-Атинского района задержан за разжигание межнациональной розни

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- Виктория Гунгер
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В Ысык-Атинском районе задержан подозреваемый в разжигании межнациональной розни. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

Как отмечается, сотрудниками СПНЭМ ГУВД Чуйской области в марте 2019 года выявлен факт угроз в отношении местного жителя села Милянфан.

- Неизвестный номер отправлял сообщения жителю села Милянфан с признаками разжигания межнациональной розни. Было назначена судебно-лингвистическая экспертиза. Она показала, что в указанных сообщениях содержатся признаки действий, направленных на разжигание и возбуждение межнациональной розни, а также пропаганды неполноценности граждан по признаку их национальной принадлежности, - говорится в информации.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 313 (Возбуждение расовой, этнической национальной, религиозной или межнациональной вражды) УК КР.

- 26 мая 2021 года подозреваемый Ч.Э., был задержан и водворен в ИВС ОВД Ыссык-Атинского района. Досудебное производство продолжается, - добавили в ГУВД Чуйской области.


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URL: https://www.vb.kg/401540
Теги:
Чуйская область, Ысык-Атинский район, Кыргызстан
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