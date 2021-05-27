Погранслужба: В очереди на границе КР и РК зафиксировано 80 грузовых авто

Обстановка на кыргызско-казахстанском участке государственной границы стабильная. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ КР.

Отметим, ранее в соцсетях появилась информация о том, что сотни водителей большегрузных авто с товаром застряли на границе.

По данным ведомства, по состоянию на 10.30 часов 27 мая на КПП "Ак-Тилек-автодорожный" в очереди для прохождения пограничного контроля зафиксировано 80 автотранспортных грузовых средств.

"Скопление грузовых транспортных средств носит цикличный характер и связано с увеличением грузопотока, активизацией экономической деятельности. В основном, из Кыргызстана в Казахстан и далее в страны СНГ и Европы направляются скоропортящиеся грузы: овощи, фрукты", - информируют в Погранслужбе.

ПС ГКНБ КР подчеркивает, что с кыргызской стороны отсутствуют ограничения для граждан Казахстана и еще 33-х государств со стабильной эпидемиологической обстановкой, а также для грузоперевозчиков при прохождении пограничного контроля.

В других пунктах пропуска на кыргызско-казахстанском участке государственной границы скоплений лиц и автотранспортных средств не зафиксировано.