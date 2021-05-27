Президенту КР хотят законом запретить продвигать родственников по госслужбе

Президенту Кыргызстана хотят законодательно запретить продвигать своих близких родственников по государственной службе. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение. Инициатором является депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

В справке-обосновании сообщается, что проект закона "Об обязательствах Президента Кыргызской Республики" подготовлен в целях исключения злоупотребления президентом своими полномочиями, установления запретов по продвижению своих близких родственников, близких родственников супруга/супруги, близких родственников супругов детей президента по государственной или муниципальной службе, участию их компаний в государственных тендерах.

Актуальность законопроекта обусловлена тем, что после прошедшей конституционной реформы президент Кыргызской Республики стал обладать огромными полномочиями, которые без установления ограничений могут привести к непотизму, продвижению своих родственников, обогащению за счёт государства, вмешательству во все сферы общественной жизни.

"То есть, президент может решать проблему безработицы своих родственников за счёт государства, создавать для них условия для обогащения, обеспечивать их комфортными условиями для проживания за счет налогоплательщиков. Отсутствие ограничений и запретов может привести к повторению событий, произошедших 24 марта 2005 года, 7 апреля 2010 года и 5-6 октября 2020 года, когда граждане страны вышли против президентской неограниченной власти, способствующей незаконному обогащению родственниками президента за счёт государства.

Настоящий законопроект устанавливает ряд запретов, которым должен следовать честный президент.

В законопроекте не было бы необходимости, но как показала практика, история страны не учит наших руководителей. Каждый президент не считает зазорным продвигать своих близких родственников по государственной службе, объявлять их талантливыми в бизнесе, хотя до избрания в качестве президента эти лица не обладали ни талантом, ни компетенцией.

Законопроектом также предлагается запретить самому президенту вмешиваться в деятельность судов и Жогорку Кенеша, оказывать давление на суд и депутатов. Отсутствие таких оградительных запретов на корню убивает справедливое правосудие, создаёт возможности для монополизации власти, удержания власти в одних руках", - говорится в справке-обосновании.

Инициатор отмечает, что в своё время аналогичные запреты хотел продвинуть лидер фракции "Ата-Журт" Камчибек Ташиев (ныне председатель Государственного комитета национальной безопасности).

Законопроект размещен на сайте www.kenesh.kg. Предложения и замечания просим сообщать по телефону: 0312 63 92 35.