В Чуйской области до конца года сдадут в эксплуатацию 9 социальных объектов

В настоящее время проектом реализуется еще 9 подпроектов: это ремонт каналов Р1, Р2, Р3, строительство 3 детских садов на 100 мест, одного здания ГСВ №1, придорожного комплекса, спортивного зала, здания ресурсного центра и капитальный ремонт инфекционного отделения Кеминской территориальной больницы. Об этом сообщили в Агентстве развития и инвестирования сообществ КР.

Как отмечается, строительство реализуется в рамках проекта "Устойчивое развитие сел" (ПУРС), финансируемого Кабмином КР, Исламским банком развития и Исламским фондом солидарности в целях развития.

- Цель проекта - сокращение бедности, а также улучшение социально-экономического положения женщин в сообществах.

Бюджет проекта составляет 11 млн. долл. США. Проект "Устойчивое Развитие Сёл" реализуется в Кеминском, Жайыльском и Панфиловском районах Чуйской области. Всего проектом "Устойчивое развитие сёл" было утверждено 37 подпроектных предложений. В объекты здравоохранения входят: фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), здания групп семейных врачей (ГСВ), инфекционное отделение Кеминской территориальной больницы и реанимационное отделение ОТБ Жайылского района. Также, есть такие объекты, как: детские сады, каналы, спортивные залы, придорожные комплексы и др., - говорится в информации.

Как отмечается, в 2019 году проектом реализовано 14 объектов: это строительство 6 ФАП, 2 спортивных зала, ремонт ГСВ, реконструкция водозабора на речке Кара-Балта, ремонт в средней школе им. Закирова с заменой отопительной системы, окон и дверей, ремонт котельной средней школы им. Будёнова с заменой подводящих труб, ремонт в доме культуры, капитальный ремонт детского сада.

За 2020 год проектом завершена физическая реализация 14 объектов: пристройка реанимационного отделения, помещения входной группы и эстакады к зданию приемного отделения ОТБ Жайылского отделения, строительство придорожного комплекса, 4 зданий детского сада на 50 мест и 3 зданий детских сада на 100 мест, начальной школы на 100 мест, ГСВ, очистного сооружения для существующей канализационной системы, а также ремонт 2 каналов.