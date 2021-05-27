Погода
$ 82.77 - 83.15
€ 101.05 - 102.52

В Чуйской области до конца года сдадут в эксплуатацию 9 социальных объектов

385  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В настоящее время проектом реализуется еще 9 подпроектов: это ремонт каналов Р1, Р2, Р3, строительство 3 детских садов на 100 мест, одного здания ГСВ №1, придорожного комплекса, спортивного зала, здания ресурсного центра и капитальный ремонт инфекционного отделения Кеминской территориальной больницы. Об этом сообщили в Агентстве развития и инвестирования сообществ КР.

Как отмечается, строительство реализуется в рамках проекта "Устойчивое развитие сел" (ПУРС), финансируемого Кабмином КР, Исламским банком развития и Исламским фондом солидарности в целях развития.

- Цель проекта - сокращение бедности, а также улучшение социально-экономического положения женщин в сообществах.

Бюджет проекта составляет 11 млн. долл. США. Проект "Устойчивое Развитие Сёл" реализуется в Кеминском, Жайыльском и Панфиловском районах Чуйской области. Всего проектом "Устойчивое развитие сёл" было утверждено 37 подпроектных предложений. В объекты здравоохранения входят: фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), здания групп семейных врачей (ГСВ), инфекционное отделение Кеминской территориальной больницы и реанимационное отделение ОТБ Жайылского района. Также, есть такие объекты, как: детские сады, каналы, спортивные залы, придорожные комплексы и др., - говорится в информации.

Как отмечается, в 2019 году проектом реализовано 14 объектов: это строительство 6 ФАП, 2 спортивных зала, ремонт ГСВ, реконструкция водозабора на речке Кара-Балта, ремонт в средней школе им. Закирова с заменой отопительной системы, окон и дверей, ремонт котельной средней школы им. Будёнова с заменой подводящих труб, ремонт в доме культуры, капитальный ремонт детского сада.

За 2020 год проектом завершена физическая реализация 14 объектов: пристройка реанимационного отделения, помещения входной группы и эстакады к зданию приемного отделения ОТБ Жайылского отделения, строительство придорожного комплекса, 4 зданий детского сада на 50 мест и 3 зданий детских сада на 100 мест, начальной школы на 100 мест, ГСВ, очистного сооружения для существующей канализационной системы, а также ремонт 2 каналов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/401543
Теги:
социальная защита, строительство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  