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"Талибан" призвал страны ЦА не размещать у себя базы США

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- Евгений Денисенко
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Не размещать у себя никаких иностранных военных баз - с таким обращением ко всем соседним с Афганистаном странам выступило движение "Талибан". Это заявление, как сообщают СМИ, было сделано в свете недавних публикаций в прессе о якобы изучаемой США возможности размещения части своих войск, выводимых из Афганистана, на территории Центральноазиатского региона.

"Мы неоднократно уже заверяли других, что наша земля никогда не будет использована против безопасности других, и мы также сейчас призываем других не использовать свою землю и все свое воздушное пространство против нашей страны", – цитируют СМИ обращение "Талибана".

Также в "Талибане" заявляют, что в противном случае "всю ответственность за все невзгоды и трудности ляжет в итоге на тех, кто вообще совершает такие ошибки": "Не дай бог, если такой шаг будет сделан еще раз, это будет большой исторической ошибкой и позором, который навсегда останется темным пятном в истории".

О том, что США хотели бы перебросить свои войска из Афганистана в страны Центральной Азии или Персидского залива, сообщала, в частности, газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. Предпочтительным вариантом называлось размещение контингентов и техники в Узбекистане и Таджикистане, которые граничат с Афганистаном, что, однако, осложняется "большим военным присутствием" России и растущим влиянием Китая. Правда, отмечалось, что американская сторона пока не запрашивала о подобной возможности, и этот вариант сейчас находится на рассмотрении Минобороны, Госдепартамента и Белого дома. WSJ также напомнила, что у США уже были базы в Узбекистане и Кыргызстане, которые использовались для дислокации сил и ведения операций в Афганистане. США покинули базу в Узбекистане в 2005 году, в Кыргызстане - еще через почти 10 лет.

В Министерстве обороны Узбекистана подчеркнули, что оборонная доктрина страны не предусматривает размещения в стране иностранных военных баз. А директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил: "Очень рассчитываем, что не только партнеры, но и союзники по Организации Договора о коллективной безопасности на такое не пойдут".

Уже начавшийся вывод американских войск из Афганистана должен завершиться к 11 сентября - 20-й годовщине терактов в США. По последним данным, отмечают РИА Новости, в Афганистане насчитывалось менее 10 тысяч военных НАТО и его партнеров, в том числе две с половиной тысячи американцев. Задача военных состояла в основном в обучении и подготовке афганских сил безопасности.


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URL: https://www.vb.kg/401546
Теги:
Центральная Азия, Талибан
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